Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi e la malattia/ “Mi fa spesso domande sulla morte…”

Lucia Zagaria è la moglie amatissima di Lino Banfi, attore pugliese tra i più grandi di tutti i tempi nel cinema italiano, diventato noto nel ruolo di nonno Libero di Un Medico in famiglia. Lino e Lucia sono sposati ormai da più di 60 anni, ma da qualche anno il loro amore deve fare i conti con una terribile malattia. Lucia soffre infatti di Alzheimer ormai da qualche anno. La malattia non è mai stata un ostacolo al grande amore tra Lucia e Lino. L’attore, in diverse interviste ha raccontato come è cambiata la loro vita quotidiana da quando Lucia deve fare i conti con l’Alzheimer.

Qualche tempo fa, a Verissimo, Lino Banfi aveva raccontato: “Il 1° marzo 2022 festeggeremo 60 anni di matrimonio e questo percorso è stato molto bello. Dicono che si chiamano nozze di diamante… Ma in questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme? Perché se muori prima tu, io non ce la faccio. Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Mondaini e Vianello, che non hanno resistito molto lontani…”.

Lucia e Lino Banfi, un amore oltre la malattia

Quello tra Lino Banfi e Lucia è davvero un grande amore, capace di superare anche gli anni della difficile malattia della donna. “L’amore è quello che ci ha cementato” ha spiegato l’attore, parlando di Lucia Zagaria. L’Alzheimer ha sicuramente scombussolato la routine della famiglia Banfi, ma nonostante ciò non ha rovinato l’amore che c’è sempre stato tra i due: “Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice ‘Oddio dobbiamo morire tutti? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto ‘Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi’”.

Il timore più grande di Lucia continua ad essere quello di non riconoscere più suo marito, ma a rassicurarla ci pensa proprio l'attore: "Le ho già detto che è semplice: ci ripresenteremo un'altra volta", ha scherzato. Il loro obiettivo, mai nascosto, è quello di rimanere insieme fino all'ultimo giorno. Nonostante la malattia di Lucia Zagaria, Lino Banfi è sempre più innamorato e intenzionato a prendersi cura della moglie.











