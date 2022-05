Lucia Zagaria moglie Lino Banfi e malattia/ “Morire insieme? Sarebbe miracolo per…”

Questo pomeriggio torna il consueto appuntamento del weekend con “Domenica In” e per quella che è la trentasettesima puntata stagionale del talk show condotto da Mara Venier su Rai 1 ci sarà un gradito ritorno: infatti negli studi del programma, per il momento dedicato allo showbiz e alla promozione cinematografica, sarà di scena Pasquale Zagaria, alias Lino Banfi, assieme al collega attore Ron Moss, protagonisti di “Viaggio a sorpresa”, commedia e road movie pugliese del 2021 presentato anche allo scorso Festival del Cinema di Venezia.

Ma, in attesa di scoprire cosa racconterà Lino Banfi alla padrona di casa, sia dal punto di vista dei suoi prossimi impegni sia del suo personale, facciamo luce sulla vicenda di Lucia Zagaria, sua moglie, e sull’amore che li lega e che nemmeno una terribile malattia è riuscita a scalfire. Come sappiamo, l’85enne attore originario di Andria è legato sentimentalmente dal lontano marzo 1962 alla sua Lucia Lagrasta, la donna che aveva portato all’altare dopo ben dieci anni di fidanzamento e dalla quale nel corso degli anni ha avuto due figli, ovvero Walter e la più nota Rosanna. Insomma, quest’anno la coppia ha festeggiato i primi 60 anni di matrimonio ma, come oramai è divenuto di pubblico dominio da qualche tempo, Banfi deve convivere con la malattia che ha colpito Lucia, ovvero il morbo di Alzheimer.

LUCIA ZAGARIA, MOGLIE DI LINO BANFI: 60 ANNI ASSIEME, IL MORBO DI ALZHEIMER E…

Nel corso degli anni l’attore, pur nascondendo mai questo dramma famigliare, non ha mai voluto fornire tanti particolari, pur lasciandosi andare a piccole confessioni circa le difficoltà nell’affrontare questa malattia e alcuni retroscena della quotidianità in casa Banfi. “Un po’ di tempo fa mi ha chiesto ‘E se un giorno non ti dovessi più riconoscere?’ e io le ho risposto, stringendola, ‘Vorrà dire che ci presenteremo di nuovo’…” aveva rivelato il comico, tra tenerezza e ironia. “I nostri 60 anni? Dicono che si chiamano nozze di diamante, ma in questi giorni lei mi fa delle domande su un sistema per morire insieme” ha ammesso Banfi parlando della difficoltà per entrambi di doversi distaccare dall’altra persona. “Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che non hanno resistito molto lontani” aveva confessato a “Verissimo” qualche tempo fa.

E invece proprio in una precedente ospitata a “Domenica In”, Banfi era tornato a parlare della sua Lucia e del loro pensiero della morte: “Io voglio talmente bene a questa donna che quando mi ha chiesto, facendo un po’ di confusione, se dobbiamo morire tutti, le ho risposto ‘Guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini, quindi non ti preoccupare, a voi donne tocca dopo!”. Ad ogni modo, al di là della voglia di strappare sempre un sorriso che l’attore ha anche quando parla della moglie, in altre occasioni ha confessato di avere un rammarico, ovvero quello di non riuscire a godersi appieno questi ultimi anni assieme a Lucia: “Non ce li stiamo affatto godendo” aveva detto spiegando nel corso di una intervista concessa a ‘il Mattino’ che “noi avremmo voluto viaggiare di più all’estero e non l’abbiamo mai fatto perché io lavoravo sempre tanto”.











