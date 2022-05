Lucia Zagaria, moglie Lino Banfi/ L’attore: “Se dovessi morire prima io, lei…”

Lino Banfi vive con grande preoccupazione lo stato di salute di sua moglie Lucia Zagaria. Da tempo l’attore pugliese è al fianco della compagna di una vita nella battaglia contro l’Alzheimer. Recentemente la coppia ha festeggiato sessant’anni di matrimonio, un traguardo importantissimo, anche se come ammesso dal mitico ‘Nonno Libero’ non è stato un traguardo goduto appieno a causa della malattia. Il timore più grande di sua moglie Lucia continua ad essere quello di non riconoscerlo più, un giorno. “Le ho già detto che è semplice: ci ripresenteremo un’altra volta”, ha scherzato l’attore.

Per Lino Banfi ci sono comunque tanti momenti belli da ricordare di quest’ultimo periodo, come l’incontro con Papa Francesco. A tal proposito ha raccontato: “Il Papa mi mise la mano sulla schiena e mi fa: ‘Mi hanno detto che lei è una persona molto importante’. E io: Santità, se cominciamo così, cominciamo male. Io mi blocco e non riesco a parlare più”.

Lino Banfi sempre al fianco di sua moglie Lucia: “I nostri 60 anni d’amore…”

La storia d’amore tra Lino Banfi e sua moglie Lucia ha commosso l’Italia intera. In primis perché si tratta di una storia autentica e longeva, fatta di sacrifici e momenti commuoventi; ma ora anche per la fase delicata che sta attraversando la Zagaria. Così Lino Banfi pensa a supportarla e a starle vicino in ogni modo. Dal canto suo la priorità è rimanere l’uno al fianco dell’altra, fino all’ultimo respiro.

“Perché sessant’anni di matrimonio rappresentano un percorso davvero molto bello”, ha detto Banfi in una recente intervista. “Dicono che le nostre si chiamano nozze di diamante… Ma in questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme? Perché se muori prima tu, io non ce la faccio”.

