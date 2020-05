Luciana Castoldi vs Jessica Mazzoli / “Falsa!”, l’ex di Morgan furibonda a Live

Pubblicità

jessica maa di Luciana, che ormai non vede da cinque anni per alcune incomprensioni con Jessica. La Mazzoli non parte col piede giusto e rischia di essere allontanata dallo studio di Live, dopo essersi posta in modo aggressivo nei confronti della signora Castoldi. “Se vuoi continuare ad essere aggressiva chiudiamo qua. Con calma e dolcezza puoi esprimerti…”, dice la D’Urso. “Non mi va di passare per la ragazza che ha messo distanze tra mia figlia e sua Nonna”, chiarisce la Mazzoli. “Questo si sa, non c’è bisogno di ribadirlo”, risponde Barbara, che lascia il tempo a Jessica di spiegarsi: “A me dà fastidio vedere, con tutto il rispetto, questa signora che piange per una cosa che non esiste. Il problema non esiste e da parte mia non è mai esistito. Se a mia figlia farebbe piacere frequentare sua nonna? Dico di sì”.

Luciana Castoldi apre a Jessica Mazzoli ma poi fa retromarcia: “è falsa”

“Lasciando perdere il discorso Morgan perché io non dovrei accettare una riappacificazione? Jessica Mazzoli è falsa. Io non verrò più. Non ho sentito cose belle da parte sua”, sbotta la Castoldi. Fumata nera sulla riappacificazione, missione fallita da parte di Barbara D’Urso. La madre di Morgan e Jessica Mazzoli chiudono tra le scitnille.





