Luciana, la dedica alla mamma di Simone Cristicchi nel brano struggente portato al festival di Sanremo

A Sanremo 2025, Simone Cristicchi ha emozionato l’Italia intera con Quando sarai piccola, un brano dal grande significato dedicato alla madre malata. La signora Luciana, infatti, è stata colpita da un’emorragia cerebrale più di dieci anni fa e da allora sta pagando conseguenze gravissime. “Fu devastante, ci sono danni che sono irreversibili”, ha raccontato Simone in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Il tema della fragilità è universale, ma raramente viene affrontato in modo diretto”, ha detto ancora l’artista parlando della malattia di mamma. Coraggiosa la scelta di mettersi a nudo e di cantare Sanremo, su un palco spesso divisivo e variegato. “Ma questa è vita vera ed io ho ricevuto migliaia di mail e messaggi di persone toccate da questo argomento”, ha detto il cantante in un altro passaggio sulle pagine di Avvenire.

Con la sua canzone, Simone Cristicchi è entrato in empatia con migliaia di persone che hanno vissuto un’esperienza simile con la propria madre o con un proprio famigliare. Questi ultimi anni non sono stati affatto facile per Simone e sua mamma. Da quella maledetta emorragia cerebrale, la malattia sembra aver preso il sopravvento su Luciana, anche se a proteggerla ci sono sempre Simone e tutte le persone che le vogliono bene.

Nonostante la situazione critica, il cantante si aggrappa alla speranza di un domani migliore, perché in fondo “noi non possiamo fare altro che sperare”. Anche se nella recentissima esperienza a Sanremo, quella speranza si è trasformata in una interpretazione struggente e decisamente malinconica.

