Luciana Coi, madre di Rudy Zerbi/ “Incinta di Davide Mengacci a 18 anni e..”

Pubblicità

Luciana Coi è stata presidente della Sony, ma forse gli spettatori la conoscono per lo più per un altro evento. Giovanissima e nel ’68, conosce e rimane incinta di Davide Mengacci e dà alla luce Rudy Zerbi. Fra il conduttore e Luciana però si interromperà tutto in breve tempo e Rudy iene cresciuto da Roberto Zerbi, il compagno che la madre ha conosciuto durante la sua gravidanza e che deciderà di dargli il suo cognome. Per tanti anni, il produttore penserà così che Roberto sia il suo vero padre. Anche se dai tre anni in poi sarà Giorgio Ciana, nuovo compagno della madre, a crescerlo. “Una notte di Natale mia madre alla fine dei festeggiamenti mi ha trattenuto quando già tutti gli altri ospiti dormivano”, ha raccontato il discografico al Maurizio Costanzo Show qualche tempo fa, “e mi dice ‘Rudy ti devo dire una cosa’”. Così scopre la verità su Mengacci: Luciana però gli rivela prima che il suo papà non è Roberto, poi approfitta della tv accesa per indicare Mengacci.

Pubblicità

IL RACCONTO DELLA SUA GRAVIDANZA AL FIGLIO RUDY ZERBI

Luciana Coi aveva solo 18 anni quando è rimasta incinta di Davide Mengacci. Poi ha dato alla luce Rudy Zerbi, ma il conduttore non lo ha riconosciuto. Luciana però non si è data per vinta e ha puntato tutto sull’amore, grazie all’incontro con Roberto Zerbi, il primo papà ufficiale di Rudy. Il futuro produttore infatti è cresciuto credendo che Zerbi fosse il suo vero padre, anche se a crescerlo è stato Giorgio Ciana, l’uomo con cui Luciana si è sposata quando aveva solo tre anni. “Quando tu pensi che la tua vita sia in un modo e poi scopri che la realtà è diversa da quello che hai sempre saputo, è difficile rimanere impassibili”, ha detto il produttore tempo fa al Maurizio Costanzo Show, “però nella vita è importante capire”. Oggi, sabato 9 maggio 2020, Verissimo trasmetterà la replica di un’intervista a Rudy Zerbi, in cui parla anche del momento in cui ha scoperto la verità su Mengacci. Due anni fa però il conduttore è stato colpito da un nuovo dramma: Ciana, l’albergatore di Regina Elena in Santa Margherita Ligure, è scomparso due anni fa a causa di una malattia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA