Luciana Colnaghi, mamma di Morgan/ Il dolore per il suicidio del marito

Luciana Colnaghi e il lutto che ha segnato la vita di Morgan…

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Morgan per il carattere impetuoso e spesso sopra le righe (l’ultimo episodio è stata la discussione con Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le stelle”), ma non tutti sono a conoscenza di un lutto che ha segnato il cantante in maniera fortissima e che ancora adesso fatica a superare. Il papà di Marco Castoldi (questo il suo vero nome) si è infatti tolto la vita e, almeno in parte, ha dato la responsabilità dell’accaduto alla mamma, Luciana Colnaghi.

Era stata proprio la donna a parlarne in occasione della sua presenza nello studio di “Domenica Live”: “Morgan ha avuto una bella infanzia, ma interrrotta – aveva raccontato lei a Barbara D’Urso -. Io ho insegnato fino a quando mio marito è morto. Morgan è cresciuto con il papà, che lavorava nel mobilificio di famiglia. Lui sognava di fare il lavoro del padre, disegnava sin da piccolo mobili. Morgan era legatissimo al padre, che gli faceva da mamma. Ma mio marito aveva dei problemi esistenziali, aveva problemi con le banche, soprattutto dopo la morte del padre. A un certo punto, esaurito, ha deciso di uccidersi. Ci avvisarono che era scappato e si voleva togliere la vita, ma non sapevamo dove fosse andato. Lo abbiamo ritrovato solo dopo tre giorni di ricerche. Forse Marco pensa sia stata anche colpa mia”.

Il rapporto fortissimo che unisce Luciana Colnaghi a Morgan

La donna è comunque sempre stata consapevole di come un dolore come questo potesse condizionare il futuro dei suoi figli ed è per questo che non ha esitato a sostenerli. “L’ho mandato in terapia tante volte… Ho cercato di aiutare i miei figli. Morgan ha iniziato a fare piano bar e a contribuire in famiglia, continuando a studiare musica”.

Nonostante tutto, il rapporto che tuttora unisce mamma Luciana Castoldi a Morgan resta fortissimo: “Credo sempre a quello che mi dice mio figlio, ho verificato che è sempre tutto vero, c’è questo rapporto sincero tra di noi”,

