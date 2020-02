Luciana Colnaghi, mamma Morgan/ Chiama Vieni da me in diretta Rai “Voglio difenderlo”

Luciana Colnaghi, mamma di Morgan, ha chiamato a sorpresa oggi “Vieni da me” per difendere il figlio. In studio era infatti intervenuto Simone Bertolotti, direttore di orchestra di Morgan e Bugo al Festival di Sanremo 2020, che aveva raccontato la sua verità sul caso. La donna, dopo aver ascoltato l’intervista, si è messa in contatto con la redazione per prendere le difese di Marco Castoldi. «Io la seguo abbastanza, volevo ringraziarla per il suo comportamento», ha esordito la signora Luciana in collegamento telefonico con Caterina Balivo. Quindi ha spiegato le ragioni della sua chiamata in diretta: «Da mamma volevo difendere mio figlio, perché lui ha dedicato la vita alla musica. Se ha fatto degli errori, li ha fatti perché è stato metto nelle condizioni di farli». La mamma di Morgan ha poi raccontato alla conduttrice di non essere ancora riuscita a mettersi in contatto col figlio.

LUCIANA COLNAGHI, MAMMA MORGAN CHIAMA VIENI DA ME

«Non sono riuscita ancora a parlargli – ha detto la mamma di Morgan a “Vieni da me” –. Ma io mi comporto da mamma con lui: Io lo sgrido e gli dico quello che non va bene. Però lui è un buono, ama la musica e se straborda è per quello». Luciana Colnaghi ha evidenziato il fatto che in studio l’unico a difenderlo è stato Daniele Radini Tedeschi, il “Criticonte” del programma. «Ho visto che c’era solo la sua difesa. Mi è spiaciuto che il direttore d’orchestra (Simone Bertolotti, ndr) non abbia speso una parola su Morgan. Quando leggo su Internet quelle brutte schifezze…». Ma non ha fatto in tempo a finire la frase, perché Caterina Balivo l’ha interrotta perché doveva dare la linea al Paradiso delle Signore per non scombinare il palinsesto di Raiuno: «Sono molto mortificata, la invito quando vuole a venire qui in studio e ne parliamo. Se lei vuole anche domani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA