Luciana Colnaghi, mamma di Morgan/ “L’ho fomentato io contro Bugo” (Domenica Live)

La signora Luciana Colnaghi, mamma di Morgan, ospite di Domenica Live è tornata a parlare di quanto accaduto sul palco di Sanremo tra il figlio e Bugo: “Non condivido il comportamento di Marco che è salito sul palco dicendo quelle cose su Bugo, secondo me li hanno troppo caricati”, ha commentato. “Quando ho visto tutto in tv mi son messa le mani nei capelli e ho detto oddio, cosa sta succedendo?Il motivo era che non l’hanno trattato bene, credo sempre a quello che mi dice, ho verificato che è sempre tutto vero, c’è questo rapporto sincero tra di noi”, ha aggiunto, nonostante i due non si vedano poi così frequentemente. Poi la donna si è resa protagonista di una rivelazione inedita: “Io sono in parte colpevole di quanto accaduto perchè è influenzato da me”, ha spiegato. “Dopo la serata delle cover gli ho mandato un messaggio dicendo che Bugo gli ha rovinato il resto dell’esibizione. Mi vergogno a dire che sono stata io a mandargli il messaggio”, ha rivelato. Nonostante questo la donna ha spiegato di rispettare molto il lavoro di Bugo: “Morgan mi ha risposto e mi ha detto che era d’accordo. L’ho fomentato io in questo senso ma poi non ne abbiamo più parlato. Mi sono sentita in parte responsabile”, ha aggiunto. “Io da musicista dico che Bugo ha rovinato il pezzo di Endrigo altrimenti non gli avrei mandato quel messaggio”, ha poi spiegato. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

IL SERENO DOPO LA LITE

Luciana Colnaghi ci sta regalando una visione diversa di Morgan e non potrebbe essere altrimenti. Lei è la mamma del cantautore e sa bene quanto Marco Castoldi ami nel profondo la musica. “Mi sembrava giusto difenderlo in questo momento”, ha detto in questi giorni a Vieni da me, “non ho più rapporti con lui dopo lo sfratto se non con qualche messaggino. Questa rottura mi fa soffrire. Lui si è isolato. Non so nemmeno dove abita. Ha sempre vissuto vicino a me”. Dopo un battibecco durato 20 minuti, madre e figlio si sono rivisti vicino agli studi Rai. “Un uomo, una persona, non è solo un personaggio”, ha detto Luciana all’inizio del suo intervento. Il legame fra Luciana e Marco è intuibile anche dalla decisione della donna di acquistargli una casa vicino alla sua, in modo da poterlo sempre avere accanto. Luciana poi ha parlato della terza nipotina, che all’inizio si pensava fosse un maschio. “Eh va beh la terza femmina… sono tutte belle”, dice la mamma dell’artista, “solo che gliele portano sempre via le bambine. Lui le ama così tanto… ho anche tante foto di lui con le bambine, ma gliele portano via”. Una piccola polemica che la padrona di casa però ha scelto di fermare prima del tempo. Clicca qui per guardare il video di Luciana Colnaghi e Morgan

LUCIANA COLNAGHI: “MORGAN UN BUONO, STRABORDA PER LA MUSICA”

Di Luciana Colnaghi forse sappiamo poco e nulla, ma il suo nome di recente è emerso per via del clamore attorno a Morgan. Accusato da molti di aver ormai perso il controllo, la donna che lo ha dato alla luce ha cercato di dare una visione diversa dell’uomo che c’è dietro l’artista. “Se ha fatto degli errori li ha fatti perchè è stato messo in condizione di farli”, ha detto pochi giorni fa a Vieni da me parlando della questione Sanremo. “Io non so tutto quanto perchè non sono riuscita a parlare con mio figlio. Tutte le volte io faccio la mamma con lui, lo sgrido e gli dico se esagera. Però sappiate che lui è un buono e ama talmente la musica che straborda per quello”. Insomma non ci sarebbe nessuna follia dietro ai gesti di Marco Castoldi, ma una personalità fumantina, sempre pronta a cavalcare l’onda dell’esagerazione per affermare il punto di vista dell’artista. Oggi, domenica 16 febbraio 2020, Luciana Colnaghi potrebbe tornare ospite di Live – Non è la d’Urso ed avrà modo di rivedere il figlio. Per la seconda volta, visto che il primo incontro, seppur dopo mesi di silenzio, è avvenuto proprio durante la trasmissione di Caterina Balivo.



