Luciana Guerra e Marina Donato, ex mogli Corrado Mantoni/ Divorzio e nozze segrete

Siamo a fine degli anni ’40. Corrado Mantoni, che qualche anno dopo diventerà noto in Tv solo come Corrado, negli anni del secondo conflitto mondiale conduceva la trasmissione «Radio Naja» dedicata ai militari. Proprio in questo periodo il futuro celebre conduttore televisivo incontrava Luciana Guerra e se ne innamorava. Corrado e Luciana si fidanzaro e dopo qualche anno decisero di convolare a nozze. Nel 1953, ormai marito e moglie, i due divennero genitori del loro primo ed unico figlio, Roberto. Fu proprio negli anni iniziali del loro matrimonio che Corrado conobbe il successo. Negli anni ’70, subito dopo «Canzonissima», iniziarono i primi cenni di crisi con Luciana. Nel 1972, dopo 23 anni insieme, la coppia decise di concludere la relazione. I due divorziarono, pratica introdotta in Italia solo ddue anni prima.

Corrado e le seconde nozze con Marina Donato

Subito dopo il divorzio da Luciana, Corrado incontra la 24enne Marina Donato, ex segretaria di redazione di un periodico cattolico. Tra i due nasce un rapporto che inizialmente è soltanto lavorativo ma, lavorando fianco a fianco molto tempo, tra i due alla fine nasce un amore. Nulla importò la differenza d’età tra i due, Corrado aveva 24 anni più di Marina. Da allora Corrado e Marina Donato sono sempre rimasti insieme, nella vita come nel lavoro. Ben 23 anni di convivenza, alla fine dei quali hanno deciso di sposarsi. Nel 1996 è arrivato il tanto atteso matrimonio, celebrato in gran segreto dall’allora sindaco di Roma Francesco Rutelli in Campidoglio.

