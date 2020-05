Luciana Lamorgese/ “Periodi di crisi come questo sono terreno fertile per la mafia. Falcone…”

Pubblicità

Luciana Lamorgese ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per un’intervista che si preannuncia molto interessante. Dopo aver ricordato la strage di Capaci a RTL, il nostro Ministro dell’Interno approda sulla tv pubblica per affrontare tematiche altrettanto importanti. Inevitabili ulteriori considerazioni sulla triste pagina che costò la vita a Giovanni Falcone, a sua moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della scorta. Un argomento che sta a cuore a Luciana Lamorgese, che nell’intervento in radio si era appunto espressa con parole sentite e genuine. “Si tratta di una giornata che è nella mente e nel ricordo di tutti gli italiani, anche dei più giovani, di quelli che nel 1992 non erano ancora nati e che da questa pagina possono trarre una grande lezione: dai principi di legalità alla tenacia di Falcone, assassinato brutalmente”.

Pubblicità

Luciana Lamorgese, il ricordo di Giovanni Falcone a Che Tempo Che Fa

I principi e i valori anti mafia non si ribadiscono mai abbastanza. Ecco perché Luciana Lamorgese, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, tornerà sull’argomento durante la puntata. Già in occasione dell’anniversario della scomparsa di Falcone, la Lamorgese aveva espresso concetti significativi su Giovanni Falcone, simbolo della lotta alla mafia: “Se Falcone fosse ancora vivo potrebbe svolgere qualsiasi ruolo – le parole del nostro Ministro degli Interni –. Falcone ha provato a farsi spazio ma dall’altra parte non c’è stata una politica adeguata ad opporsi al richiamo della criminalità mafiosa”. Luciana Lamorgese ha dunque ribadito l’importanza di prestare attenzione ai periodi di crisi, come quello attuale, in quanto la criminalità è sempre pericolosamente dietro l’angolo: “Il rischio è certamente presente perché le mafie sanno di poter contare su grandi capacità di adattamento, soprattutto in un momento come quello attuale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA