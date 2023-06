Luciana Littizetto nuovo giudice di Tu sì que vales/ Dopo Belen, fuori anche Teo Mammucari

Luciana Littizzetto sbarca a Mediaset

Grandi novità nella prossima stagione televisiva. E non solo in Rai alle prese con l’addio di Fabio Fazio. Insieme a quest’ultimo, ha lasciato la Rai anche Luciana Littizzetto che, insieme al conduttore con cui per anni è stata la protagonista di Che tempo che fa, ha accettato la proposta di sbarcare sul Nove. Tuttavia, il futuro televisivo dell’attrice e comica piemontese non sarà solo sul Nove accanto a Fabio Fazio. Dopo essere sempre stata ospite di una puntata delle varie stagioni di C’è posta per te accettando l’invito di Maria De Filippi per strappare un sorriso al pubblico di canale 5, la Littizzetto sarebbe pronta a lavorare stabilmente insieme alla De Filippi.

Secondo un’indiscrezione esclusiva lanciata da Dagospia, infatti, pare che la Littizzetto, nella prossima stagione televisiva, farà parte della grande macchina di Tu sì que vales ovvero lo show del sabato sera di canale 5 che dovrebbe essere in parte rivoluzionato.

Luciana Littizzetto giudice di Tu sì que vales

Secondo un’indiscrezione esclusiva di Dagospia, Luciana Littizzetto, in autunno, sarà uno dei giudici di Tu sì que vales 2023. L’attrice, stando a quello che fa sapere il sito di Roberto D’Agostino, dovrebbe prendere il posto di Teo Mammucari che lascia dopo anni il talent show. Confermati, invece, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

Quello di Mammuccari sarebbe così il secondo, importante addio per Tu sì que vales che, per la prossima stagione, dovrebbe rinunciare anche a Belen Rodriguez che avrebbe deciso di lasciare la conduzione del talent. Si attende, però, l’ufficialità di entrambe le notizie.

