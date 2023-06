Luciana Littizzetto a Tu sì quel vales, Rita dalla Chiesta attacca/ “Si ricordi delle battute su Berlusconi”

Rita Dalla Chiesa attacca Luciana Littizzetto: “Lei a Mediaset? Sia coerente!”

Nei giorni scorsi è trapelata la notizia che Luciana Littizzetto lavorerà a Mediaset per la prossima stagione di Tu Sì Que Vales. In attesa di ufficialità questo cambio radicale sta già facendo discutere. La comica torinese è stato per anno un pilastro del programma Che tempo che fa di Rai 3. Poi l’improvvisa chiusura del programma insieme all’addio di Fabio Fazio che passerà a Discovery.

Ritornando al probabile cambio di casacca di Luciana Littizzetto è arrivato il commento piuttosto piccato di Rita Dalla Chiesa attraverso Twitter. Queste le sue parole: “Non giudico, ognuno è libero di fare ciò che vuole”. In seguito ha spiegato: “Felice che approdi a Mediaset. Sarà importante però la coerenza che dimostrerà, ricordandosi di tutte le battute che hanno fatto in questi anni sul presidente Silvio Berlusconi”. La conduttrice ha infine spiegato che: “Se la notizia fosse vera, infatti, andrebbe a lavorare a casa sua…”.

Ricordiamo infine che Sabrina Ferilli, ormai veterana giudice popolare del programma di Canale 5, su Instagram ha commentato un post di Trash Italiano dando un indizio e una quasi conferma della presenza nella prossima stagione di Tu Sì Que Vales di Lucina Littizzetto. “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei”, il riferimento dell’attrice a Giovanni Iovino, il disturbatore del programma che ha come bersaglio dei suoi continui scherzi proprio Sabrina Ferilli. Per quanto riguarda la giuria della prossima edizione confermati Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mentre non ci sarà Teo Mammucari che punterà agli spettacoli teatrali.

