Proseguono le polemiche per l’intervento di Luciana Littizzetto contro l’esercito italiano, in particolare per l’attacco fatto con una battuta a “Che Tempo che Fa” con la quale l’artista aveva commentato il nuovo piano di riarmo europeo dicendo: “Noi italiani non siamo capaci di fare le guerre, facciamo cagarissimo a combattere“, aggiungendo anche: “I nostri soldati al massimo sanno giocare alla playstation“. Parole che hanno provocato numerose reazioni negative, soprattutto da parte di esponenti delle Forze Armate, come il generale Vannacci e il colonnello Paglia, che hanno criticato duramente chiedendo maggiore rispetto nei confronti di quelle persone impegnate sul campo che indossano l’uniforme con onore ogni giorno.

"Eruzione Campi Flegrei potrebbe distruggere la Campania"/ Geologo Tozzi: "Evacuazione sarà difficilissima"

Il dibattito poi si è spostato anche sul piano della politica, che in questo momento è divisa proprio sul programma dell’Ue sull’esercito comune, sul quale è sceso in campo anche Matteo Salvini a commentare dicendo: “Ripudiano donne e uomini dell’Esercito italiano ma vanno in piazza per chiedere riarmi europei ed eserciti comuni. Non servono altri commenti” riferendosi proprio a quanto affermato dalla Littizzetto in tv.

TERREMOTO OGGI A CATANZARO, MAGNITUDO 3.4/ Ultime notizie INGV: è la 13esima scossa registrata in Calabria

Marco Camisani Calzolari risponde a Luciana Littizzetto sull’esercito: “I nostri soldati sono persone straordinarie”

Dopo l’attacco di Luciana Littizzetto alle Forze Armate e le risposte arrivate da esponenti politici ed ex militari, anche altri personaggi televisivi sono intervenuti a criticare la battuta che è stata considerata particolarmente offensiva nei confronti dei soldati italiani. Tra questi l’inviato di Striscia Marco Camisani Calzolari, che sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una lettera nella quale scrive: “Cara Luciana, ho visto il tuo commento sull’Esercito Italiano e ci tenevo a darti qualche informazione che probabilmente non hai“.

Dylan Torsello: caduto dall'ottavo piano a Cisterna di Latina/ Il fratello: "Si stava scattando un selfie"

Sottolineando in particolare il prestigio e l’innovazione che caratterizzano proprio il nostro esercito, non solo in campo tecnologico, grazie ai sistemi di ultima generazione e alle reti di comunicazione, ma anche in quello dei mezzi come portaerei droni all’avanguardia. L’esperto poi ha ricordato anche il valore delle persone impegnate sul campo ricordando tutti i successi storici delle varie operazioni di difesa, ma soprattutto ribadendo che: “l’Esercito Italiano non è solo macchine e tecnologia. È fatto di persone straordinarie, che nella storia hanno compiuto imprese incredibili“.