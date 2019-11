Luciana Littizzetto: casa evacuata per fuga di gas/ “Bene ma non benissimo!”

Spiacevole disavventura per l’attrice e noto personaggio televisivo, Luciana Littizzetto. La 55enne torinese è stata infatti costretta a lasciare temporaneamente l’abitazione in cui vive da anni, a seguito di una fuga di gas riscontrata nei pressi del suo palazzo. A comunicare l’imprevisto è stata la stessa protagonista di “Che tempo che fa”, attraverso i propri social: “C’è stata una fuga di gas sotto casa mia. Hanno spaccato un tubo e adesso devono aggiustare col piccone. Quindi ci hanno dovuto evacuare la casa. Ed eccoci qua! Bene ma non benissimo!”. Fortunatamente non si è verificato nulla di grave, e nessuna persona è rimasta coinvolta minimamente, ma comunque la Littizzetto, e immaginiamo noi anche la famiglia, ha vissuto dei momenti sicuramente non semplici.

LUCIANA LITTIZZETTO E IL RETROSCENA SU MARIA DE FILIPPI

Passato l’inghippo, la stessa Littizzetto, con la sua ironia che la contraddistingue, ha poi commentato la disavventura dicendo “Meno male che oggi Raffa non c’è…”. Il riferimento è ovviamente alla partecipazione della stessa attrice e cabarettista all’ultima puntata della seconda edizione di “A raccontare comincia tu”, condotto per l’appunto da Raffaella Carrà. Nel corso della trasmissione andata in onda ieri sera, la nota comica ha svelato alcuni retroscena interessanti di sé, come ad esempio un aneddoto riguardante la conduttrice Maria De Filippi, uno dei volti più noti di Canale 5 e Mediaset: “Mi ha aiutato in cose personali – ha spiegato – così tanto che le sarò grata per sempre. Roba che col lavoro non c’entra nulla…”. La Carrà ha quindi chiesto se potesse dare maggiori spiegazioni a riguardo, e la Littizzetto ha aggiunto: “Lei mi raccontò la storia di suo figlio, Gabriele, che era in affido anche lui…E così abbiamo cominciato la pratica…”

