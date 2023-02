Luciana Littizzetto cerca fidanzato per Zerbi, Zorzi, Marcuzzi e Celentano a C’è Posta per te/”Fatti casting”

Luciana Littizzetto chiama a C’è posta per te Alessandra Celentano, Alessia Marcuzzi, Tommaso Zorzi e Rudy Zerbi.

La nuova puntata di C’è posta per te 2023 ha inizio con l’arrivo in studio di un’ospite che è ormai di casa: Luciana Littizzetto. Per questa edizione l’attrice e conduttrice ha deciso di trovare l’amore non per se stessa ma per alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, attualmente single: Alessandra Celentano, Alessia Marcuzzi, Tommaso Zorzi e Rudy Zerbi.

Luciana Littizzetto, chi sono l'ex e i figli adottivi/ "Non mi chiamano mamma, ma..."

“Ho di fronte a me una single di lungo corso e una recente, così abbiamo selezionato alcuni pretendenti.” esordisce la Littizzetto di fronte alle due donne chiamate in studio. Le battute si susseguono ma Maria De Filippi rivela che le due donne non sono le uniche ospiti della serata.

Luciana Littizzetto cerca fidanzato per quattro Vip

Entrano quindi in studio Tommaso Zorzi e Rudy Zerbi, divertiti e al contempo increduli di vedere le altre ospiti di Maria. Luciana punzecchia soprattutto Tommaso Zorzi, chiedendogli se ora è proprio single o ci sia comunque qualche flirt in corso. Lui si definisce ‘single single’ e svela di voler un uomo “non dolcissimo ma che sappia tenermi testa, che mi faccia anche un po’ soffrire”, svela il conduttore. Non manca qualche battuta anche nei confronti di Rudy Zerbi, di cui sottolinea la quantità di compagne avute finora. La Littizzetto racconta dunque che, per trovare loro un fidanzato/a ha avviato dei veri e propri casting che hanno portato alla scelta di quattro candidati ‘perfetti’ per loro.

Amici 22: Alessio, Gianmarco, Paky e Samuele eliminati?/ Celentano li convoca e...

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Maddalena Svevi piange: eliminata?/ Emanuel Lo la gela con Celentano e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA