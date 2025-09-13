Luciana Littizzetto, chi è: vita e carriera dell'attrice e cabarettista. I due figli in affido con l'ex compagno, poi l'arrivo di Svetlana che...

LUCIANA LITTIZZETTO, LO STORICO SODALIZIO CON FABIO FAZIO DAL…

Luciana Littizzetto, chi è la comica nonché conduttrice televisiva e radiofonica che questo pomeriggio sarà nuovamente ospite della puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere? Nel corso dell’appuntamento del sabato pomeriggio con il rotocalco principe delle reti Mediaset, spicca infatti la presenza della 60enne cabarettista e attrice torinese nel sempre ricco parterre di ospiti del salottino televisivo di Silvia Toffanin. E se in un altro articolo dedicato alla oramai storica ‘spalla’ di Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’ parliamo della sua vita sentimentale e dell’ex compagno, qui invece accendiamo i riflettori sulla sua carriera e i tre figli, che Luciana Littizzetto ha adottato oramai diversi anni fa.

Samira Lui e i ritocchini: "Mai rifatto niente, solo il seno"/ "Sono terrorizzata dal filler"

Tuttavia, prima di parlare dell’esperienza di Luciana Littizzetto come mamma, e scoprire se nel corso dell’intervista che concederà in questo appuntamento del sabato col talk show in onda su Canale 5 accennerà proprio ai tre ragazzi, apriamo innanzitutto una parentesi sulla sua lunga carriera tra televisione e cinema e un’attività che mette in mostra il suo eclettismo: non a caso, la presentazione che ne fa “Verissimo” è quella di “una una donna dalle mille sfumature” e infatti la Littizzetto, dopo essersi diplomata al Conservatorio e laureata in materie letterarie, aveva cominciato a studiare recitazione a fine anni Ottanta, entrando nel mondo dello spettacolo tra cabaret e teatro.

Chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto/ Perché è finita? "Quando perdi la..."

La sua ascesa è vertiginosa e già nel 1991 esordisce sul piccolo schermo e in radio, per poi intraprendere una carriera parallela al cinema. Tra “Mai dire Domenica”, le ospitate da Maurizio Costanzo e altri show, diventa uno dei personaggi iconici della comicità Anni Novanta e Duemila, intraprendendo pure una carriera fortunata come scrittrice oltre che storica sodale, dal 2005, del format di Fabio Fazio, traslocando assieme a lui dalla Rai a Discovery nel 2023.

LITTIZZETTO, “SVETLANA VENIVA A CASA MIA DA PICCOLA E ORA…”

Ma se la carriera di Luciana Littizzetto è abbastanza nota a tutti, persino i fan più giovani che non hanno vissuto alcuni momenti di impareggiabile comicità a cavallo dei due millenni, meno si sa a proposito della sua vita privata: se del suo precedente compagno e dello status sentimentale della quasi 61enne (compirà gli anni a ottobre) parliamo in un pezzo a parte quest’oggi, qui diamo conto invece dei tre figli adottati, due dei quali assieme all’ex fidanzato, a cui è stata legata vent’anni.

Gigi D'Alessio, chi è l'ex partner di Anna Tatangelo e il figlio Andrea/ "Non hanno trovato un equilibrio"

La coppia infatti aveva preso in affido due figli, Vanessa e Jordan; successivamente, tornata single, la Littizzetto aveva adottato anche Svetlana, nel 2022, una ragazza bielorussa che l’attrice conosceva da tempo dato che “veniva ogni anno a casa mia, da quando aveva sei anni, nell’ambito del percorso dei bambini di Chernobyl”.

Ma chi sono i tre figli di Luciana Littizzetto e cosa ha raccontato la diretta interessata su quest’esperienza di maternità che le ha cambiato la vita e che la porta a dire, con la sua solita verve, che lei è “una madre più di cuore che di utero”? In occasione dei suoi primi 60 anni, aveva ammesso che, oltre al lavoro, la cosa che le dà più soddisfazione è “veder crescere i miei ragazzi, tre matti simpatici, pieni di sogni e aspettative”, spiegando che oggi loro tre sono “il senso della mia vita”. E sempre a proposito di Svetlana, proprio a “Verissimo” la conduttrice aveva spiegato che “con il Covid e l’inizio della guerra in Ucraina non è più riuscita a venire. Voleva tanto studiare grafica perché disegna benissimo, così le ho detto di venire in Italia e faticosamente ci siamo riusciti”.

Luciana Littizzetto, chi è: vita e carriera/ Figli in affido Jordan, Vanessa e Svetlana: "Un senso alla vita"

Luciana, come raccontato anche in una intervista a ‘la Repubblica’, a volte si rispecchia in quei tre figli che oggi sono uno diverso dall’altra. “Magari prendono una strada che non comprendi e ti fanno soffrire, e lo devi accettare”. Invece, ospite di Mara Venier, aveva parlato dell’esperienza relativa all’affido e dei problemi che ci sono dietro questo iter che consente di diventare madre: “È stato difficilissimo perché con i figli naturali una donna impara gradualmente a diventare mamma. Con l’affido o l’adozione si diventa mamma di botto”.