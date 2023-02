Luciana Littizzetto, chi sono l’ex e i figli adottivi/ “Non mi chiamano mamma, ma…”

LUCIANA LITTIZZETTO, CHI SONO L’EX COMPAGNO E I DUE FIGLI?

Chi è l’ex compagno di Luciana Littizzetto e cosa sappiamo dei figli adottati dalla coppia quando vivevano assieme? Questa sera, in occasione della settima puntata stagionale di “C’è Posta per Te”, farà parte del solito, ricco cast di ospiti del programma condotto al sabato sera da Maria De Filippi anche la 58enne comica e conduttrice televisiva, presenza sempre molto gradita in questo format e che dovrebbe mettersi in gioco scrivendo delle lettere ad alcuni personaggi famosi. In attesa di scoprire a chi saranno indirizzate e cosa contengono, accendiamo i riflettori sulla vita privata e familiare della Littizzetto.

SCUOLA/ Littizzetto, l’"empatia" del ’68 che ha messo gli asini dietro le cattedre

Dopo aver scherzato, negli ultimi tempi, sul proprio status sentimentale e aver ammesso di stare cercando marito (“Ma non dite che sono single!”), si è tornati a parlare di Luciana Littizzetto: come sappiamo, da qualche tempo -era il dicembre del 2018- la comica piemontese si è separata dal suo compagno storico, Davide Graziano, un tempo batterista del complesso degli Africa Unite. Nel frattempo la coppia aveva avuto due figli in affido, Jordan e Vanessa, di cui la mamma aveva avuto modo di parlare in passato. “L’esperienza dell’affido? Per me è bella e la consiglierei a tutti… Certo devi essere malleabile e avere anche pazienza” aveva raccontato una volta la Littizzetto durante una ospitata a “Domenica In” con Mara Venier.

Luciana Littizzetto/ "Prof colpita con pallini? Avrà scatenato aggressività studenti"

LITTIZZETTO, “ESPERIENZA DELL’AFFIDO? MOLTO BELLA, LA CONSIGLIO A TUTTI”

In quella circostanza, Luciana Littizzetto aveva rivelato alcuni dettagli su come era stata presa in famiglia la decisione e quale era stata la reazione di Davide Graziano e ringraziando in più di una circostanza proprio Maria De Filippi, sua amica: “Un giorno lei mi ha raccontato della sua esperienza e mi ha talmente travolto con il suo entusiasmo che mi sono detta, ‘Ok ci provo anche io’…”. Ai tempi però l’attrice e cabarettista non era sposata e quindi non poteva adottare, così aveva pensato all’affido. Ma cosa sappiamo di Jordan e Vanessa? I due figli in affido, di origini per metà kosovare, “non mi hanno mai chiamata mamma, credevo che col tempo sarebbe successo e invece no…”.

Luciana Littizzetto fidanzata dopo Davide Grazi?/ "Mi piacerebbe innamorarmi ma non scrivete che sono single"

A proposito dei due ragazzi, la Littizzetto aveva aggiunto che “loro non mi possono chiamare mamma perché una mamma già ce l’hanno, ‘E quindi chi sarei io?’ ho chiesto loro e mi dicono ‘Diciamo che sei Lù, la supplente!’…”. E parlando di questa situazione in uno dei suoi libri, la 58enne ha spiegato come mai la cosa non la faccia soffrire, anzi: “Io faccio la mamma da 14 anni e non ho ancora il diritto di essere chiamata così, all’inizio questa cosa faceva male ma poi ho capito che non è importantissima per me” aveva raccontato una volta a Silvia Toffanin. Più abbottonata invece è sulla fine della relazione con Graziano, col quale non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla rottura; tuttavia, in una intervista concessa al magazine ‘Oggi’, aveva ammesso che “tutti facciamo i conti con la disillusione e non riguarda solo gli uomini ma pure gli amici… Pensavi di avere un rapporto di lealtà e poi scopri che non è così”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA