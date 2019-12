Luciana Littizzetto chiede le luci di Barbara d’Urso/ Blackout a Che tempo che fa

Luciana Littizzetto nel corso della nuova puntata di Che tempo che fa, ha ironicamente chiesto le luci di Barbara d’Urso, facendo finire l’intero studio in blackout con tanto di risate. La coppia televisiva più amata di Rai2, ha inizialmente dovuto fare i conti con i problemi audio del microfono e poi con le luci. La comica torinese è stata – suo malgrado – protagonista di entrambi gli inconvenienti tecnici. Lucianina ha fatto il suo ingresso sulle note della sua parodia del remix sulle frasi di Giorgia Meloni. Cantando: “Sono Luciana, sono una donna, sono una madre, sono pisquana”, poi ha raggiunto Fabio Fazio al centro dello studio. Proprio in quel momento si è sentito un fastidioso rumore audio. “Questo è quello che fa lei”, ha ironizzato il conduttore del talk mandando la pubblicità. Tornando in onda e risolto il problema con il microfono, ne è immediatamente arrivato un altro.

Luciana Littizzetto, blackout in studio dopo aver chiesto le luci di Barbara d’Urso

Luciana Littizzetto ha fatto il suo monologo, nel corso del quale ha intervallato tra le disposizioni sui rapporti sessuali date da Antonio Conte fino all’Inter e il look di Cristiano Ronaldo. Poi, ha parlato delle luci di Barbara d’Urso: “Secondo me, io ho bisogno di avere delle luci migliori in faccia. Ho bisogno di luci più potenti. Voglio che mi mettiate le luci di Barbara d’Urso. Io voglio quella roba lì. La bellezza di una donna non dipende solo dal trucco, ma soprattutto dalle luci. Alla mia parola d’ordine, mettetemi delle luci belle cariche, voglio essere brasata come un’aletta di pollo. La parola d’ordine è ‘Rompete le rughe'”. A questo punto la luce si è fatta sempre più intensa fino a quando è saltato tutto: “Ma veramente è saltata anche la luce? Secondo me ci sabotano”, ha commentato la torinese. Fazio quindi, armandosi di torcia del cellulare ha accompagnato Luciana al centro dello studio: “Sei tu che mi vuoi oscurare, pirla. C’è qualcuno che ha una pila dei cinesi per caso?”, ha ironizzato la comica fino a quando… luce fu!

