Luciana Littizzetto / Dopo Morgana torna a Che tempo che fa…in quali panni?

Luciana Littizzetto torna a Che Tempo che Fa per regalare una ventata di leggerezza e divertimento al pubblico della Rai. In un periodo così complicato e delicato, la spalla di Fabio Fazio prova a distrarre ed intrattenere i telespettatori con quella verve comica che da sempre la contraddistingue. Nello sketch della scorsa settimana, Luciana Littizzetto si era presentata in studio vestita da Morgan, anzi…Morgana. “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura che fai sempre, la tua pesanteria, la tua lagnanza, sei senza chiappe e anche un po’ di panza. Ringrazia il cielo che sono in collegamento”. Con grande simpatia la mitica ‘Lucianina’ aveva rivisitato il brano ‘Sincero’, per una dedica al suo amico Fabio Fazio intitolata ‘Bugolica’.

Luciana Littizetto, quali nuovi panni indosserà a Che Tempo Che Fa?

Non è ancora chiaro quali panni indosserà questa sera Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa. Certo è che il divertimento farà da padrone nel salotto di Fabio Fazio, con ‘Lucianina’ assoluta protagonista. Dopo essersi presentata in versione amuchina (in collegamento da Torino a causa di un infortunio, ndr), quando la Littizetto aveva preso di mira l’emergenza coronavirus, l’attrice comica è tornata a menzionare il celebre scontro tra Bugo e Morgan a Sanremo rifacendo in toto il brano Sincero. Questa sera ci si aspetta un nuovo personaggio da Luciana Littizzetto, pronta a divertirsi e divertire in un momento opaco per la televisione italiana e più in generale per il paese. Appuntamento dunque fissato a questa sera, a partire dalle ore 21.05 circa su Raidue.

