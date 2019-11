Luciana Littizzetto e Raffaella Carrà/ Riscritta la parodia di “Io sono Giorgia”

IO SONO GIORGIA DIVENTA IO SONO RAFFA, VIDEO

A quanto pare coloro che hanno messo insieme il remix dal comizio di Giorgia Meloni non sono riusciti nel loro intento visto che quello che era destinato a diventare un video di denuncia è diventato ormai “un gioco” virale che ieri sera è sbarcato nuovamente a Che Tempo che Fa. Questa volta Luciana Littizzetto ha pensato bene di riscrivere ancora l’ormai famoso tormentone ‘Io Sono Giorgia, genitore 1 e 2′ e se domenica scorsa lo ha dedicato a se stessa, questa volta ha voluto dedicarlo proprio all’ospite d’onore della serata, Raffaella Carrà. La comica e la regina della tv si sono “esibite” con ‘Io Sono la Raffa‘ insieme al pubblico e ad un divertito Fabio Fazio che incitava i presenti a partecipare con canti e battiti di mano. Raffaella Carrà si è lasciata andare sulle note della canzone mentre la Littizzetto cantava a squarciagola inneggiando a colei che è “meglio di Madonna”.

GENITORE 1 E GENITORE 2 DIVENTANO TUCA TUCA 1 E TUCA TUCA 2

Al grido di Tuca Tuca 1 e Tuca Tuca 2, Luciana Littizzetto ha invitato tutti a seguire Fabio Fazio su Rai2 e Raffaella Carrà su Rai3 per “salvare la nostra identità” mentre il caschetto d’oro della televisione continuava a muoversi e cantare sulle note del remix. Inutile dire che molti si sono mobilitati sui social per ridere di cuore al testo scritto da Luciana Littizzetto mentre altri hanno accusato la comica di voler ironizzare su un argomento importante e su un discorso che non aveva lasciato tutti contenti. Intanto anche questo video è divento virale e c’è già chi sogna che possa essere portato al successo proprio dalla Carrà che non è nuova a questi remix in versione disco. Ecco di seguito il video del momento che ieri ha chiuso l’intervento della conduttrice dal collega Fabio Fazio a Che Tempo che Fa:

“Tuca Tuca Uno, Tuca Tuca Due!” 🕺🏻

"Tuca Tuca Uno, Tuca Tuca Due!" 🕺🏻

Dopo "Io sono Giorgia", ecco la nuova hit di @lucianinalitti con la partecipazione straordinaria di @raffaella. #CTCF





