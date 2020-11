Luciana Littizzetto gaffe su Dodi Battaglia/ “Per te…”, ma è morto Stefano D’Orazio

Nel linguaggio social si chiama “epic fail” quella che ha commesso Luciana Littizzetto sui social. Come è noto, purtroppo è morto Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh. Ma la comica ha erroneamente indicato Dodi Battaglia. «Per te Dodi», ha scritto infatti su Instagram, pensando che fosse morto lui e non l’altro membro del gruppo. A quelle parole ha aggiunto una foto di alcune margherite. Per fortuna qualcuno le ha fatto notare subito l’errore, ma era ormai tardi in un certo senso, perché Luciana Littizzetto ha cancellato subito il post, ma gli utenti sono stati rapidissimi nel catturare il post con uno screenshot. Nel frattempo, comunque la conduttrice e attrice ha pubblicato sui social la stessa foto con lo stesso messaggio, ma ovviamente col nome giusto. Tra i commenti spunta anche quello di Che tempo che fa, che ha pubblicato un cuore, ma la sua gaffe non era passata inosservata, quindi qualcuno sotto a quel post le ha rinfacciato l’errore.

LUCIANA LITTIZZETTO E LA GAFFE SU DODI BATTAGLIA

«Correzione», ha commentato un utente su Instagram al nuovo post, la versione corretta. Ma i fan di Luciana Littizzetto hanno provato subito a stemperare le polemiche in un momento così difficile per la famiglia di Stefano D’Orazio e quella dei Pooh. «Beh certo che può capitare… ma Dodi non sarà stato contento… un saluto funebre sbagliato fa comunque sorridere… non c’è da offendersi, sbagliamo tutti», ha scritto infatti un utente. «L’ha cancellato in fretta e furia», ha scritto un utente sottolineando il fatto che Luciana Littizzetto ha rimediato all’errore velocemente. Nonostante ciò, i più attenti e meticolosi sono riusciti a riprendere il post sbagliato con uno screenshot e quindi questo è diventato subito virale sui social. Finora la comica non è intervenuta pubblicamente con delle scuse, che peraltro non sono neppure dovute, considerando che sbagliare è umano. Quel che conta è che abbia rimediato.

