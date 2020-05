Luciana Littizzetto: “Giovanna Botteri wonder woman”/ “Il suo miracolo è che…”

Pubblicità

Luciana Littizzetto, ospite de La vita in diretta nella puntata del 14 maggio, in collegamento dalla sua casa, torna a parlare di Giovanna Botteri. Approfittando della presenza dell’inviata della Rai a Pechino all’interno della trasmissione condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, Luciana Littizzetto torna sui capelli della giornalista che, lei, aveva definito “fluorescenti”. “Senti Luciana, ma hai visto che la nostra Luciana (Botteri ndr) ha cambiato lo sfondo?”, chiede Alberto Matano. “Sì, ma Giovanna è un mito, un mito vero. Io le avevo detto che aveva i capelli fosforescenti perchè c’era un cromatide che faceva diventare questi capelli argento però il miracolo di Giovanna è che è in onda 24 ore su 24. Come fai? Sei Wonder Woman. Com’è possibile che tu abbia tutta questa energia e questa resistenza?”, chiede a sua volta la Littizzetto alla Botteri. “E’ la passione?, risponde la Botteri.

LUCIANA LITTIZZETTO: “SIAMO SOLO DEI CORPI, NON POSSIAMO TOCCARCI”

Luciana Littizzetto, durante il collegamento con Alberto Matano, ha anche parlato della situazione attuale. Dopo aver ribadito di essere in quarantena da 150 giorni a causa di un incidente che l’ha costretta a stare a casa prima del lockdown, la Littizzetto, parlando delle norme di sicurezza che sarà necessario rispettare nei prossimi mesi, ha dichiarato: “sono in casa da tantissimo tempo e quello che a me dispiace di più in tutta questa vicenda è che siamo diventati dei corpi potenzialmente contagiosi. Non siamo più delle persone. Non possiamo più avere relazioni, non ci possiamo avvicinare, non ci possiamo toccare. Abbiamo sempre il timore, la paura di un eventuale contagio o di contagiare altri”, ha detto.



