Luciana Littizzetto/ “I figli? Quelli che cresci, per cui piangi e sorridi” (EPCC)

Luciana Littizzetto ospite dell’ultima puntata di EPCC Live, il talk show di successo condotto da Alessandro Cattelan e trasmesso martedì 23 giugno 2020 alle ore 21.15 su Sky e NOW TV. Per il gran finale in studio ci sarà la grandissima Lucianina reduce da una stagione non proprio fortunata visto il terribile incidente che l’ha vista protagonista poco prima del Capodanno. Nonostante tutto però l’attrice e comica è riuscita ugualmente a regalare momenti di spensieratezza e divertimento durante le varie puntate di Che tempo che fa di Fabio Fazio collegandosi dalla sua casa a Torino. Un momento non facile, ma che la Littizzetto ha superato grazie anche all’affetto dei suoi due figli adottivi. L’attrice, infatti, è mamma di due splendidi ragazzi che le hanno cambiato la vita come ha raccontato da Mara Venier a Domenica In. “Quando sono arrivati qui i miei due figli erano già abbastanza grandicelli. Avevano delle ferite vive e ancora oggi hanno ferite che non si sono chiuse. In casi come questi bisogna adattarsi, modularsi, andare avanti e amare un po’ come si sa fare. È stato difficilissimo perché con i figli naturali una donna impara gradualmente a diventare mamma. Con l’affido o l’adozione si diventa mamma di botto” ha raccontato la Littizzetto.

Luciana Littizzetto figli: “Non era previsto ma…”

Una Luciana Littizzetto diversa dal solito quella che abbiamo visto da Mara Venier a Domenica In. La comica e attrice, in collegamento dalla sua casa di Torino, ha raccontato come e quando ha saputo dell’arrivo dei suoi figli: “non era previsto ma erano due fratelli, non si potevano dividere. E io sono diventata mamma di colpo: erano due, tutto raddoppiato. E una volta che sei lì, che fai?”. Così Lucianina è diventata mamma di due ragazzi già grandicelli di 9 e 11 anni. Un lungo percorso, quello dell’adozione, che ha intrapreso grazie ai consigli e al supporto di Maria De Filippi che ha voluto ringraziare pubblicamente dicendo: “ai tempi, non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido. Avevo l’idea di accompagnare un bambino per un pezzo di strada. Una sera ero a casa di Maria, che aveva già iniziato l’esperienza dell’affido. Ne abbiamo parlato a lungo. Vedevo che era felice”. Una strada che poi è diventata realtà con l’attrice che si è ritrovata improvvisamente a diventare mamma: “quando si diventa in maniera naturale, le cose si imparano poco alla volta. Io a volte mi sentivo persa. Ma alla fine tutto è andato bene e loro sono rimasti con me. E devo dire che sono felice”. Infine parlando proprio dei suoi figli a Raffaella Carrà aveva parlato di maternità descrivendola in una maniera sublime: “i figli sono i figli del cuore, non solo i figli della pancia. Quelli che cresci, quelli per cui piangi, per cui sorridi, per cui sei preoccupata”.



