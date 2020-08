LUCIANA LITTIZZETTO/ I rumours su Andrea Zalone dopo l’addio a Davide Graziano

La giornata inizia presto per Luciana Littizzetto, come possiamo scoprire dal suo profilo Instagram. In questi giorni, la comica italiana infatti ha pubblicato una Storia su Instagram in cui ha immortalato l’alba. E così scopriamo che nelle sue incursioni agli Orti Generali di Torino, Lucianina ama svegliarsi molto presto e fare incetta di sorrisi e meraviglie dell’orto. “Ortolano felice del suo raccolto e sta torinese al chiosco di Orti Generali”, scrive la pagina della location, ringraziando l’artista e chiunque abbia trascorso la notte di mezza estate in loro compagnia. Clicca qui per guardare la foto di Luciana Littizzetto. Oggi, domenica 9 agosto 2020, Luciana Littizzetto sarà inoltre una delle ospiti che vedremo su Rai 3, in occasione della replica di A raccontare comincia tu. Una pagina speciale in cui l’artista si racconterà a tutto tondo e rivelerà anche degli aspetti inediti della sua vita privata e professionale. Anche se non mancherà di certo la sua nota ironia. Clicca qui per rivedere il video di Luciana Littizzetto.

LUCIANA LITTIZZETTO E I RUMOURS SU ANDREA ZALONE

Luciana Littizzetto continua a far discutere i giornali di gossip e il motivo è molto semplice. Dopo aver condiviso tanti anni con il compagno Davide Graziano, la comica è ritornata di nuovo single. Qualcuno però crede che abbia persino trovato l’amore grazie ad un altro incontro particolare. I social sono impazziti infatti quando Lucianina ha pubblicato un post durante la sua vacanza, taggando Andrea Zalone. Anche se a dirla tutta in quella giornata assolata, in cui l’artista si è concessa un po’ di riposo sulla sdraio, era presente anche l’amica Paola. Clicca qui per guardare la foto di Luciana Littizzetto. Tanto è bastato comunque perchè i fan si scatenassero e iniziassero una caccia romantica senza confini. Da quanto sappiamo, in via ufficiale Luciana è single e non ha mai smentito o confermato queste voci di corridoio. In questi giorni poi i due sono divisi: come scopriamo da Instagram, Zalone si trova in Salento con Locke, il suo cagnolone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA