Luciana Littizzetto, in stampelle dopo l’incidente/ Collegamenti da casa per non perdersi Amici 2020

Luciana Littizzetto ospite al serale di Amici 2020: la simpaticissima comica e conduttrice farà dei collegamenti in diretta da casa per via dell’infortunio proprio come succede a Che tempo che fa. La presenza di Lucianina va così ad arricchire il nuovo cast di Amici di Maria De Filippi che quest’anno vedrà in giuria Loredana Bertè, Gabry Ponte, Vanessa Incontrada e Tommaso Paradiso nel ruolo di opinionista e commentatore. E’ cosa nota l’amicizia che lega Maria De Filippi a Lucianina che diverse volte è stata ospite nel people show “C’è posta per te” regalando come sempre tante risate ai telespettatori. Non è dato sapere cosa farà o dire durante questi collegamenti da casa, ma sicuramente la Littizzetto saprà farsi notare come già sta succedendo a Che tempo che fa dove recentemente ha imitato Achille Lauro con tanto di travestimento e perline: “Sono Achille Laura, sono la ragazza dal giacchettino di pirla…”.

Luciana Littizzetto: “ho tolto il gesso”

Proprio a Che tempo che fa, Luciana Littizzetto durante uno degli ultimi collegamenti ha condiviso con il pubblico alcuni aggiornamenti sull’infortunio subito alla vigilia di Capodanno. Fabio Fazio dallo studio ha immediatamente notato una novità e ha chiesto all’amica “hai tolto il gesso” con la comica che ha replicato: “sì, ho tolto il gesso. Adesso devo fare questi esercizi del fisioterapista per la circolazione per il polso”. La fine di dicembre scorso, infatti, la comica è stata vittima di un banale incidente per strada che l’ha costretta a ingessarsi polso e gamba e ad un conseguente intervento. Pochi giorni dopo l’intervento è stata proprio la Litti ad intervenire in diretta a Che tempo che fa precisando di non poter partecipare al programma: “non sto benissimo, non me l’aspettavo di incorrere in un incidente del genere. Anche perché non faccio parapendio, non faccio sci, niente di tutto questo. Io cammino. E camminando sono inciampata nei lacci delle scarpe. Mi mancate tutti, ma non ce la faccio a muovermi. Devo tenere la gamba ferma”.

Luciana Littizzetto: “Ho fatto una quantità di cose”

Comica, attrice, imitatrice, conduttrice: Luciana Littizzetto è un’artista a 360° gradi come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a il Corriere della Sera: “scrivo sui giornali e pubblico libri, recito in film e in commedie, frequento giurie, faccio cabaret, presento in radio e televisione. Colpa mia se non mi sento mai stanca di me? E dire che non sfuggo a nessuna proposta seria di impegno sociale e benefico. Ecco, non canto: per non far troppo ridere. Comunque sia chiaro che ho provato anche a fare la cantante, ci mancherebbe”. Dovendo però scegliere, Lucianina non ha alcun dubbio: “se devo scegliere, scegliermi, allora finisco su quella me stessa che una volta alla settimana, da sempre e magari per sempre, si piazza, per parlare e soprattutto ascoltare tanta gente, in una stanzina di un alloggetto di mezza collina, davanti al microfono di Radio Deejay, emittente di amici, mia vecchia compagna di strada”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA