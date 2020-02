Luciana Littizzetto in studio?/ “C’è chi cade per finta e chi…” (Che tempo che fa)

Luciana Littizzetto tornerà anche oggi protagonista della trasmissione Che tempo che fa, che per l’occasione, come da tradizione sarà dedicata anche al Festival di Sanremo 2020 ed ai suoi protagonisti. E non è escluso che proprio dopo la fine della settantesima edizione della kermesse canora la comica possa dedicare il suo consueto spazio dissacrante ad Amadeus ed ai cantanti. Quasi certamente dovremo attendere ancora prima di vederla in studio al fianco del conduttore Fabio Fazio. Proprio nelle passate ore, Lucianina ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video della “finta” caduta di Ghali dalla scalinata dell’Ariston durante la sua ospitata, commentando: “C’è chi cade per finta e chi cade per davvero…”. Una riflessione molto sentita dall’attrice e comica che poco più di un mese fa è stata vittima di una rovinosa caduta in strada che le è costata la frattura di rotula e polso. Fino alla passata settimana, la Littizzetto era ancora costretta a muoversi su una sedia a rotelle ma fortunatamente aveva tolto il gesso al polso: “Adesso devo fare questi esercizi del fisioterapista per la circolazione”, aveva detto, facendo il dito medio e successivamente le corna all’amico Fabio che l’ha redarguita simpaticamente: “Smettila scemunita!”.

LUCIANA LITTIZZETTO IN STUDIO? I SUOI PREFERITI A SANREMO 2020

Con ogni probabilità ci vorrà ancora del tempo prima di poter rivedere Luciana Littizzetto in perfetta forma fisica, pronta alle sue “arrampicate” sul bancone di Che tempo che fa, ma nel frattempo la dovremo accontentarci della sua ironia grazie ai collegamenti dalla sua abitazione. Proprio oggi tramite le sue Instagram Stories ci ha resi partecipi della domenica tutt’altro che pacifica tra il suo gatto e lo splendido cagnolino Mora, coinvolti in una sorta di lotta. Intanto nelle ultime giornate Lucianina ha avuto modo di gustarsi il Festival di Sanremo commentando tramite la sua pagina Instagram e rendendo noto, come ormai risaputo, il suo amore per Peppe Vessicchio ma anche l’apprezzamento per Tosca e Francesco Gabbani, per poi soffermarsi anche sugli ospiti dell’edizione, tra cui Paolo Palumbo, il più giovane malato di SLA d’Europa che Luciana ha definito “un guerriero”, passando infine per Ghali che a quanto pare sarebbe stato ispirato proprio dalla sua caduta rovinosa che ormai da settimane la costringe in sedia a rotella.

