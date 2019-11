Luciana Littizzetto/ “La separazione da Davide Graziano? Sono disillusa e confusa”

Tutto è pronto per un’intervista sui generis che Raffaella Carrà ha preparato per Luciana Littizzetto questa sera nel suo A raccontare comincia tu. Per questa occasione speciale la conduttrice ha pensato bene di fare la spesa e mettersi ai fornelli per preparare un dolce che possa rendere meno amara l’intervista alla comica italiana per eccellenza. Luciana Littizzetto è chiamata a parlare non solo della sua vita professionale, sbocciata proprio grazie al connubio con Fabio Fazio (prima a Quelli che il calcio e poi a Che tempo che fa) ma anche della sua vita privata. In particolare, proprio in questo frangente potrebbe alzare il velo sulla dolorosa separazione dal musicista Davide Graziano con il qualche ha condiviso la sua vita per vent’anni dal 1997 al 2018. I due non si sono mai sposati ma hanno comunque adottato due figli e questo non ha fatto altro che complicare le cose. Durante un’intervista, Luciana Littizzetto ha rivelato: “Tutti facciamo i conti con la disillusione e non riguarda solo gli uomini, ma anche gli amici. Pensavi di avere un rapporto di lealtà e scopri che non è così. Io pretendo il dissenso leale. Al momento sono confusa. Penso che potrei trovare delle sintonie con un’altra persona. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola“. Rivelerà ulteriori dettagli questa sera? (Hedda Hopper)

Luciana Littizzetto fa il verso a Giorgia Meloni

L’ironia di Luciana Littizzetto è ormai nota al pubblico italiano, che la segue da tempo e applaude ogni suo monologo irriverente. Spalla perfetta di Fabio Fazio, solca i mari di Che tempo che fa spaziando fra diverse tematiche, fra cui quello della politica. Impossibile non finire nel mirino di Lucianina, come sa bene Giorgia Meloni. In queste ultime settimane, complici meme, remix e molto altro ancora, la leader di Fratelli d’Italia ha dato vita in modo involontario ad uno dei tormentoni più virali di quest’anno. Merito del discorso fatto al comizio del Centrodestra tenuto lo scorso 20 ottobre a Roma e ad alcune frasi significative del suo pensiero, diventate scherno per la comunità LGBT++. Non stupisce quindi che anche la Littizzetto abbia deciso di unirsi al coro, proponendo la sua personale versione della hit. Da “Vogliono che siamo Conduttore 1 e Conduttore 2” invece di “Genitore 1 e Genitore 2”, la comica saltella e fa ballare persino Fazio e trasforma Io sono Giorgia in Io sono Luciana. Clicca qui per guardare il video di Luciana Littizzetto.

Luciana Littizzetto, come mettere un ospite in posizione scomoda

Luciana Littizzetto sa come mettere in una posizione scomoda gli ospiti che si presentano di volta in volta alla corte di Fabio Fazio su Rai 1. Non è immune alla sua verve nemmeno Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e ora alla ribalta nel ruolo di conduttore grazie a Stasera tutto è possibile. “Allora te lo chiedo io: ma tu e Belen vi risposate?”, ha chiesto ad un certo punto Lucianina notando la decisione di De Martino di svicolare ad ogni domanda diretta o indiretta sul suo ritorno di fiamma con la Rodriguez. Smentita subito l’ipotesi da parte del ballerino, che ha sottolineato invece come la coppia stia cercando di dare alla luce il secondogenito. Luciana Littizzetto sarà ospite invece di A raccontare comincia tu che andrà in onda oggi, giovedì 14 novembre 2019, su Rai 3. Per una volta nei panni dell’intervistata, siamo sicuri che anche in questo caso la nota comica saprà prendere in mano il timone e guidare, seppur in modo metaforico, l’incontro con Raffaella Carrà. Sarà il suo volto inedito ad emergere in questo nuovo contesto, non solo la Littizzetto artista, che da anni miete successi nel mondo dello spettacolo, ma anche la donna che c’è dietro quell’icona della risata che vediamo spesso sul piccolo schermo.

"Io sono Luciana"





