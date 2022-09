Luciana Littizzetto: “Mara Venier, che tette enormi!”/ “Compro reggiseno dalle suore”

Ospite a Domenica In, Luciana Littizzetto è stata intervistata da Mara Venier. Ad un certo punto, nel corso dell’intervista, la spalla di Fabio Fazio e amatissima comica si è resa protagonista di un siparietto hot con la conduttrice. “Quando tu fai l’intervista, ci devi essere tutta dentro, tu e le tue tette. Ma a Milano vai col treno? Sennò le devi imbarcare, non puoi andare in aereo. Sono enormi, sono meravigliose. La mia è invidia. Ti sono cresciute, sarà l’adolescenza” ha dichiarato la Littizzetto, tra le risate del pubblico e della stessa Mara.

La Venier ha risposto spiegando che compra i reggiseni dalle monache, essendo particolarmente stringenti: “L’ho detto ai miei costumisti che devono comprarli lì. Io prendevo i reggiseni delle suore, quelli delle monache che sono un po’ contenitivi. Devo prendere quelli”.

Mara Venier: “Uso i reggiseni delle monache”

Luciana Littizzetto ha utilizzato la battuta di Mara Venier come un vero e proprio assist, rendendosi protagonista di un appello che ha fatto esplodere in risate la conduttrice e tutto il pubblico: “Facciamo un appello a tutte le suore: se avete reggiseni che non usate più, dateli alla Venier. Anche se io non ho mai visto delle suore con le tette così” ha commentato l’ospite in studio a Domenica In. “Te le appiattiscono, puoi metterli e ti stringono” ha concluso Mara Venier.

Come al solito, Luciana Littizzetto si mostra senza peli sulla lingua, dicendo con ironia e simpatia tutto ciò che le passa per la testa, senza curarsi particolarmente delle telecamere presenti.

