Luciana Littizzetto “Mara Venier portatrice sana di tet*e fotoniche!”/ “Dedica” hot

Luciana Littizzetto gioca con Mara Venier a Domenica In Show: “Hai le caldane?”

Mara Venier soffre il caldo a Domenica In Show e quando Luciana Littizzetto si mostra in collegamento non perde occasione per punzecchiarla. “Hai le caldane? Ti vedo che ti sventoli continuamente, sei emozionata per caso?”. “Mi sa che non funziona l’aria condizionata“, risponde sconsolata la conduttrice. In suo onore, Luciana Littizzetto, ha preparato una dedica speciale, per omaggiare una grande carriera lunga trent’anni. “Cara amica Venier, nonostante ti conoscano i sassi di Matera, tutti i cinesi residenti in Italia, i raccoglitori di ginseng, le comunità berbere del deserto del Sahara, tutti si ostinano a chiamarti Venié, invece ti chiami Venier! Minc*ia!”, apre la mitica ‘Lucianina’.

“Cara Mara, Mara bella, solo a vederti mi vengono in mente le lagune. Tu figlia del doge, biondina in gondola e signora della Domenica, imperatrice della tv e portatrice sana di te*te fotoniche. Voi che non l’avete vista dal vivo non potete immaginare”, assicura Littizzetto. “Sei un pezzo da 90-60-90, la wonder woman per noi altri. Fai parte della domenica degli italiani come la messa delle 11”, dice ancora l’ospite di Zia Mara tra gli applausi e le risate generali dello studio.

