Luciana Littizzetto operata: come sta?/ Sotto i ferri dopo caduta “Gnocca da paura”

E’ dovuta finire sotto i ferri Luciana Littizzetto. La nota attrice e conduttrice con Fabio Fazio di “Che Tempo che Fa”, è stata operata nelle scorse ore a seguito della brutta caduta degli scorsi giorni. La comica torinese aveva fatto sapere di essere scivolata per strada, rompendosi il polso e la rotula destri, e pubblicando poi uno scatto tutta fasciata sulla propria pagina Instagram. “E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso”, si leggeva come didascalia a corredo dell’immagine, foto che nel giro di qualche ore aveva fatto il giro del web. Sembrava che l’ingessatura sarebbe bastata per rimettere in sesto, previo periodo di riposo, la Luciana nazionale, ma evidentemente così non è stato, e le fratture riportate dalla stessa hanno costretto la comica al ricovero ospedaliero. Nel giro di 24 ore è stata quindi sottoposta ad un’operazione chirurgica presso l’ospedale di Torino.

LUCIANA LITTIZZETTO OPERATA: LO SCATTO SU INSTAGRAM È VIRALE

Ancora una volta è stata la stessa Littizzetto a rendere pubblica la notizia, con una nuova fotografia sul proprio account Instagram, mentre appare sorridente su un letto di ospedale, con tanto di cuffia verde sui capelli, e lo schermo per il monitoraggio dei segni vitali, in quella che sembra essere a tutti gli effetti una sala operatoria. “Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie”. Anche in questo caso lo scatto è divenuto virale, ed è stato subito ri-condiviso dall’account ufficiale di “Che tempo che fa”, con l’aggiunta di numerosi commenti di personaggi famosi, amici e colleghi dell’attrice torinese. Un finale di anno senza dubbio non semplice per la Littizzetto, che già poche settimane fa era stata costretta ad abbandonare temporaneamente la propria abitazione per una fuga di gas. Quindi la caduta, ed ora l’operazione. Quasi scontato che non la vedremo per un po’ sul piccolo schermo, visto che la stessa dovrà rimanere ferma per la riabilitazione e rimettersi al 100%.

