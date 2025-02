Nella puntata di questa sera di Che tempo che fa i fan e gli spettatori hanno presto notato la (certamente evidente) assenza di Luciana Littizzetto, star (più o meno) indiscussa del programma e fedele spalla comica al fianco del conduttore Fabio Fazio: dopo una lieve incertezza sul web per le prime voci che ipotizzavano che ‘Lucianina’ – come la chiama lo stesso Fazio – non ci sarebbe stata, dopo l’intervista a Carlo Conti per le novità su Sanremo è stata la stessa Luciana Littizzetto a spiegare in diretta a tutti i curiosi cosa la fosse successo; parlando di una pancreatite acuta che l’ha colpita improvvisamente nei giorni scorsi costringendola ad un ricovero d’urgenza.

Perché Luciana Littizzetto non c’è nella puntata di oggi a Che tempo che fa: “Ho avuto una pancreatite acuta”

“Non sono caduta questa volta – spiega Luciana Littizzetto in telefonata a Che tempo che fa -, ma [visto] che mi mancava una permanenza all’ospedale vicino a casa mia martedì sera mi sono sentita male”, sottolineando che inizialmente “pensavo fosse influenza” e scoprendo solo in un secondo momento dopo essere “corsa al pronto soccorso [che] è una pancreatite acuta”, mentre prima che si generi il panico tra i fan ha anche spiegato che “adesso sto bene, i valori stanno scendendo e sono viva”, tenendoci poi a “ringraziare i medici, gli infermieri, gli OSS, la mia amica Bruna e tutte le persone che stanno in piedi tutta la notte per cambiare le flebo”.

“Ho imparato – spiega ancora Luciana Littizzetto tornando per un attimo nei suoi panni di spalla comica – che quando hai sintomi molto forti che non hai mai avuto, è importante farsi andare a vedere per capire cosa sta succedendo”, precisando che avendo lei “una soglia del dolore molto alta (..) ho aspettato molto per farmi visitare”; mentre senza entrare troppo nel tema delle terapie ha spiegato che “ho fatto molti giorni di digiuno, poi ho iniziato con il te e le fette biscottate e questa sera mi hanno dato molto poco passato senza sale e del pollo bollito”, così come in futuro “dovrò fare una dieta pazzesca“.