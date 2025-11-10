Luciana Littizzetto dedica un dolce pensiero a Beppe Vessicchio dopo la sua morte: a legarli era una bella e lunga amicizia

La morte di Beppe Vessicchio ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Tanti i vip, appartenenti al mondo della musica e non solo, che hanno rivolto un pensiero al grande maestro, che ha legato il suo volto al Festival di Sanremo: per tantissimi anni ne è stato infatti direttore artistico, diventando un simbolo e un idolo del mondo della tv. Proprio a Sanremo, Beppe Vessicchio ha stretto amicizia storie e oggi sono in tanti a piangere la sua prematura scomparsa, arrivata in maniera improvvisa: aveva infatti solamente 69 anni.

Tra chi ha salutato Beppe con un messaggio emozionato c’è Luciana Littizzetto, che con il grande direttore d’orchestra aveva una storica amicizia, costruita negli anni, partita a Sanremo e poi proseguita tra eventi, ospitate a Che tempo che fa e altre occasioni ancora. Fu proprio Luciana Littizzetto a tagliare la barba sul palco di Sanremo a Beppe Vessicchio, con un siparietto rimasto nella storia del Festival. Al maestro, Luciana ha dedicato un pensiero dolce ma allo stesso tempo colmo di dolore e di incredulità: la morte di Beppe, infatti, ha lasciato tutti a bocca aperta, arrivando inaspettata.

Luciana Littizzetto piange la morte di Beppe Vessicchio: “Insieme abbiamo fatto tutto”

Ricordando l’amico Beppe Vessicchio, Luciana Littizzetto ha ricordato i momenti più belli vissuti assieme, spesso sul palco ma non soltanto: “Gli ho tagliato la barba, l’ho sposato, ho fatto la Befana e lui Babbo Natale. Era una di quelle persone che ti fanno stare bene, anche solo a guardarle” si legge nel post di Luciana. Infine, un commento doloroso: “Questa vita ci sta strappando via tutti, con una ferocia e una velocità che fanno mancare il fiato”. Il commento di Luciana, doloroso e ricco di emozione, è solamente uno dei tanti di questi giorni: l’addio di Beppe Vessicchio, infatti, ha lasciato davvero tutti senza parole.