Luciana Littizzetto stuzzica Fabio Fazio/ “Filippa la portiamo con noi sul Nove?”

Filippa Lagerback si trasferisce sul Nove? Luciana Littizzetto e la domanda a Fazio

Ieri sera, domenica 21 maggio, è andata in onda la penultima puntata di Che tempo che fa su Rai. Com’è noto, Fabio Fazio si trasferirà sul Nove alla conduzione di un altro programma. In molti, però, si sono chiesti se Filippa Lagerback lavorarà ancora con il conduttore. A porre questa domanda ci ha pensato Luciana Littizzetto, con la sua proverbiali ironia.

“Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare? Chi lo sa? Filippa la portiamo?” ha chiesto la comica. A questo punto, Fabio Fazio ha risposto: “Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro! Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne“.

Luciana Littizzetto su Filippa Lagerback: “Manca una puntata”

Luciana Littizzetto, nonostante la risposta di di Fabio Fazio su Filippa, ha continuato ha punzecchiare il conduttore come è solita fare. Il siparietto tra la comica e il giornalista è continuato per un po’, facendo ridere anche la Lagerback: “È il momento, manca una puntata. Quel cretino lì che ride, ce lo prendiamo? Non lo lasciamo alla Rai”.

Fabio Fazio ha poi rimproverato ironicamente la comica: “Non dire cose sconvenienti. Stiamo facendo la nostra trasmissione per la Rai e finiamo la nostra meravigliosa avventura“. Insomma, ormai manca solo una puntata alla fine di uno dei talk show più seguiti della Rai. Il nuovo programma del conduttore avrà lo stesso successo su Nove?

