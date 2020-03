Luciana Littizzetto tra Coronavirus e CNN/ “Grazie a chi lavora in prima linea”

Luciana Littizzetto torna protagonista a Che tempo che fa nella puntata di domenica 15 marzo 2020. La comica ed attrice sarà come sempre collegata dalla sua casa dove sta proseguendo la sua convalescenza dopo la frattura alla gamba. Durante la scorsa puntata la Littizzetto si è soffermata sull’emergenza sanitaria da Coronavirus: “sono dei giorni davvero difficili, ma credo veramente in quello che canta Renato Zero che ‘nessuna notte è infinita’, e quindi anche questa notte passerà, non sappiamo ancora bene quando, ma passerà”. La Littizzetto poi prosegue dicendo: “ho finito i miei giorni di quarantena, ma voglio proiettarmi nel futuro perchè come tutti sono un pò sospesa tra la troppa prudenza e l’arroganza un pò scema. Ci sono momenti in cui ho persino paura di mettere le mani giunte perchè ho paura che una contagi l’altra e dei momenti in cui vorrei uscire abbracciare tutti e dire che è un brutto sogno”. Poi la comica ne ha per tutte quelle persone che escono di casa, nonostante l’invito del Governo a stare in casa: “volevo insultare velocemente quelli che, invece, di stare in casa vanno in giro, escono dalle zone rosse, vanno a sciare, vanno nel pronto soccorso, scoprono che sono positivi e contagiano tutti, volevo dire che cosa avete nella testa? State a casa, veniamo noi da voi”.

Luciana Littizzetto: “grazie ai medici ed infermieri”

Luciana Littizzetto si conferma una delle regine delle risata. Durante l’ultima puntata di Che tempo che fa, la comica in diretta dalla sua casa di Torino ha parlato di Coronavirus e in particolare si è domandata: “perchè la quarantena si chiama quarantena ma dura 14 giorni? ma i conti chi li ha fatti? Toninelli?”. Non solo, la comica ha replicato alla CNN: “poi mi piacerebbe capire perchè la CNN ha detto che il Coronavirus è nato qui in Italia? Vorrei dire alla CNN che in Italia sono nati, ma proprio tanta gente che l’America che sai quanto se li sogna? Da Cristoforo Colombo a Caravaggio a Rita Levi Montalcini, ma non il virus Corona”. Dalla CNN all’ipotetico passaggio di un asteroide previsto per fine Aprile: “il 29 aprile un asteroide sfiorerà la terra, passerà a 6 milioni di chilometri dal nostro pianeti e gli astronomi dicono che c’è una possibilità su 50mila che possa colpire la terra, con la sfiga che abbiamo in questo momento può darsi che becca proprio quel punto lì. Vorrei dire una preghiera caro asteroide non adesso, spostati, non è il momento, il nostro sistema sanitario non la può reggere”. Sul finale i ringraziamenti a tutte quelle perone che combattono in prima linea contro la diffusione del virus Covid 19: “grazie ai medici ed infermieri, al personale sanitario che puliscono e disinfettano. Grazie a tutti i tecnici di laboratorio e tecnici di biologia molecolare che tutti i giorni hanno migliaia di tamponi da analizzare e verificare e lavorano 20 ore al giorno. Grazie a tutti quelli che lavorano in prima linea e lo fanno per combattere questa pena e lo fanno senza rompere le balle e grazie a quelli che hanno sempre pagato le tasse perchè grazie a loro possiamo curarci bene e curare anche quelli che le tasse non le hanno pagate”. A sorpresa poi una battuta sul Cavaliere Silvio Berlusconi: “Dio benedica sempre Berlusconi che in questo disastro planetario ha avuto il tempo di mollare la Pascale e di fidanzarsi con un’altra bionda, tale Marta, di cui si sa pochissimo, tranne che è laureata in Archeologia”.

