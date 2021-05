Luciana Manfra e Giuliana Brugnoli, mogli Little Tony/ “Tumore filo conduttore..”

Little Tony ha avuto una vita intensa ma questo non lo ha tenuto lontano dall’amore e dalla vita privata, almeno in parte. Mentre la figlia Cristiana Ciacci lo ha spesso accusato, velatamente, di aver dato amore ai suoi fan e di essere stato poco presente con lei, sembra che l’Elvis Presley italiano non abbiamo fatto lo stesso con le due visto che si è sposato due volte, Luciana Manfra e Giuliana Brugnoli. Sono loro le mogli di Little Tony la cui vita è tenuta insieme da un filo comune e funesto, il tumore. Proprio la prima moglie, madre della figlia Cristiana, è morta nel 1993 per un tumore alle ossa e lo stesso destino è capitato poi a Little Tony morto invece nel 2003 per un tumore ai polmoni. I due sono stati sposati per oltre venti anni e dal loro amore è nata l’unica figlia dell’artista.

Luciana Manfra e Giuliana Brugnoli, mogli Little Tony, chi sono?

Sei anni dopo la morte di Giuliana Brugnoli, Little Tony, un po’ a sorpresa, e tra le polemiche, ha deciso di sposare Luciana Manfra. All’epoca del loro incontro i due si sono innamorati nonostante la grande differenza d’età visto che la corista del team di Little Tony, ha la stessa età di Cristiana Ciacci, mentre l’artista era già alla soglia dei suoi sessanta anni.

Nel luglio del 1999, come rivelato quello stesso giorno da Il Messaggero, i due hanno deciso di sposarsi e il loro amore durerà solo 14 anni e si concluderà nel 2013 con la scomparsa del cantante. Dopo la sua morte Luciana Manfra è tornata in panchina e si è rifiutata addirittura di rilasciare commenti o interviste sul loro periodo insieme e non solo.

