Luciana Manfra e Giuliana Brugnoli, mogli Little Tony/ “Uniti da destino crudele”

Luciana Manfra e Giuliana Brugnoli sono state le mogli di Little Tony. Oggi si tornerà a parlare di loro a Domenica In raccontando la vita e la carriera del famoso artista e non solo. In particolare, la prima donna ad entrare nella sua vita, nonché madre della figlia Cristiana, è proprio Giuliana Brugoli. Il cantante e sua moglie si sono conosciuti su una spiaggia ad Ostia. Lei era hostess che lavorava su tratte a lungo raggio ma questo non ha fermato Little Tony ha l’ha corteggiata per sei mesi prima di farla diventare sua moglie. I due si sono sposati a San Marino e due anni dopo avevano già la loro unica figlia tra le braccia. Lei stessa ha però confermato che tra loro le cose non sono state sempre rose e fiori e tutto perché la Brugnoli soffriva per i continui viaggi dell’artista e così lei decise di lasciarlo, anche per alcuni presunti tradimenti. Purtroppo è poi arrivata la malattia. Anche Giuliana, come Little Tony, è morta per un tumore alle ossa.

Luciana Manfra e Giuliana Brugnoli, mogli Little Tony, chi erano e cosa è successo nelle loro vite?

Sei anni dopo la morte di Giuliana Brugnoli, Little Tony ha deciso di sposare Luciana Manfra. Non sono mancate le polemiche all’epoca e non solo per via della differenza di età, che non ha messo paura a nessuno dei due (lei ha l’età della figlia di Little Tony e lui aveva sessanta anni quasi quando hanno annunciato il sì). Nel luglio del 1999, come rivelato quello stesso giorno da Il Messaggero, hanno deciso di sposarsi e sono rimasti marito e moglie per 14 anni fino a quando, nel 2013, è morto il cantante. A quanto pare la donna si è trincerata dietro il silenzio e non ha rilasciato commenti o interviste sul loro periodo insieme

