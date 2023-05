Luciana Manfra, moglie Little Tony/ Il primo matrimonio con Giuliana Brugnoli

Giuliana Brugnoli, prima moglie di Little Tony

Nella puntata di oggi, venerdì 26 maggio, di Oggi è un altro giorno verrà ricordato Little Tony, scomparso il 27 maggio del 2013 dieci anni fa. Little Tony, pseudonimo di Antonio Ciacci, è stato sposato due volte. La prima volta con Giuliana Brugnoli, sposata nel 1972 a San Marino La coppia ha avuto una figlia Cristiana, che ai microfoni di Domenica In ha ricordato come è inizia la storia d’amore tra i suoi genitori: “Mamma stava prendendo il sole a Ostia e lui l’ha avvicinata. Non voleva saperne niente nonostante fosse famoso. Una corte serrata a cui ha resistito per 6 mesi, poi sono stati insieme 12 anni”.

Giuliana Brugnoli è deceduta nel 1993 a causa di un tumore. Anche se erano ormai separati da anni, Little Tony è stato vicino alla prima moglie nei mesi di malattia: “Quando mamma stava male, papà è arrivato ed è stato vicino a lei durante i nove mesi della malattia… Mamma è morta davanti a papà. Erano da soli e lei ha voluto rimettersi la fede”, ha racconta la figlia.

Luciana Manfra, seconda moglie di Little Tony

Luciana Manfra è stata la seconda moglie di Little Tony, al suo fianco fino alla morte nel 2013. All’epoca la loro storia d’amore fece piuttosto clamore visto che tra di loro c’erano ben 28 anni di differenza: Luciana è del 1969, mentre il cantante era del 1941. Quando Luciana e Little Tony si sono conosciuti, lui aveva 58 anni, lei era quasi coetanea della figlia Cristiana Ciacci. I due si sono conosciuti sul palco: lei faceva parte della band dell’artista, era una corista. La coppia, che non ha avuto figli, si è sposata nel 1999. Luciana Manfra e Little Tony sono stati insieme 14 anni, poi nel 2013 Little Tony ha perso la sua sua battaglia contro il tumore.

