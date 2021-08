Luciana Manfra, moglie Little Tony/ Un amore nato sul palcoscenico

Chi Luciana Manfra è la seconda moglie di Little Tony

Luciana Manfra è la moglie di Little Tony, il cantante di tantissime canzoni di successo venuto a mancare nel 2013 dopo una lunga battaglia contro un terribile tumore. L’amore tra i due è nato sul palcoscenico visto che Luciana è stata la corista di Little Tony. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che dalla prima volta che si sono visti non si sono più lasciati. La loro storia d’amore ha fatto però tanto discutere. Il motivo? La differenza di età tra i due: ben 28 anni di differenza tra la corista e il cantante. La Manfra, infatti, quando ha incontrato Little Tony aveva la stessa età di Cristiana Ciacci, per intenderci l’unica figlia di Little Tony nata dal primo matrimonio con Giuliana Brugnoli.

La differenza di età non è mai stata un problema per la coppia che hanno risposto alle malelingue con i fatti. Nel 1999, infatti, Luciana e Little Tony si sono sposati. Un matrimonio bellissimo e durato fino al giorno della morte dell’artista di “Riderà”.

Luciana Manfra oggi cosa fa?

L’amore tra Luciana Manfra e Little Tony è stato molto più forte e duraturo delle malelingue. Dopo il matrimonio celebrato nel 1999, i due hanno preferito vivere il loro amore lontano dal clamore e dalle luci del mondo dello spettacolo e del gossip. La donna è stata vicino all’artista fino agli ultimi giorni di vita.

Al momento non è dato sapere altro sulla ex corista di Little Tony che, nonostante sia stata legata per 14 anni lunghi anni ad uno dei cantanti più amati della musica italiana, non ha mai voluto rilasciare interviste né tantomeno dichiarazioni. Una scelta che conferma ancora una volta la volontà della Manfra di restare nell’ombra e di non voler minimamente godere dell’immagine del suo amato Little Tony con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore.

