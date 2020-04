Luciana Martinelli, 27enne scomparsa da Roma/ Scappata dopo lite? (Chi l’ha visto)

Pubblicità

La trasmissione Chi l’ha visto torna anche questa sera sul caso di Luciana Martinelli, giovane donna di 27 anni scomparsa nel nulla la notte del 4 aprile scorso. Un vero e proprio giallo rispetto al quale la trasmissione di Rai3 renderà tutte le informazioni sui recenti sviluppi successivi alla segnalazione di un telespettatore che la scorsa settimana aveva riferito la presenza dell’auto a bordo della quale la giovane si sarebbe allontanata dalla sua abitazione a Casal Bruciato, Roma. Luciana è un’insegnante di inglese nonché volontaria in un canile della Muratella. La vettura, una Volkswagen Up nera, è stata rinvenuta proprio grazie alla segnalazione di un telespettatore a Chi l’ha visto al Flaminio, parcheggiata nei pressi della scuola dove insegna. Un punto importante nelle indagini poichè da qui gli inquirenti avrebbero trovato finalmente una pista investigativa da seguire. nella vettura sono state rinvenute le chiavi sul sedile. Ma cosa c’è alla base dell’allontanamento della giovane donna? Secondo quanto riferisce Corriere.it, Luciana prima della sua sparizione avrebbe avuto un diverbio in famiglia. Non solo: nei giorni scorsi la 27enne era stata avvistata in un market a Fleming. “Da Casal Bruciato e Pietralata il caso della 27enne sparita la notte fra venerdì e sabato scorsi dalla sua abitazione dopo una lite con i familiari si è spostato adesso al Flaminio”, scriveva il quotidiano.

SCOMPARSA LUCIANA MARTINELLI: FAMIGLIA IN APPRENSIONE

Il caso di Luciana Martinelli potrebbe essere giunto ad una importante svolta. Tuttavia, gli investigatori della compagnia Montesacro che stanno eseguendo tutti i rilievi del caso, compresi quelli a bordo dell’auto, non escludono che a lasciare la vettura lì sia stata una persona diversa dalla 27enne. Gli avvistamenti degli ultimi giorni, però, farebbero ben sperare che alla base della scomparsa ci sia un allontanamento volontario. La giovane al momento della sua sparizione, aveva portato con sé anche alcuni farmaci per la cura di un disagio psicologico che già in passato stava tentando di attenuare con lunghe passeggiate, ora diventate sempre più difficili da fare per via del divieto di uscire a causa dell’emergenza Coronavirus. La mamma Gianna e la sorella Orietta hanno già rivolto un accorato appello alla trasmissione di Rai3 affinché la 27enne possa fare presto ritorno a casa. I Carabinieri intanto proseguono la loro attività di ricerca nel tentativo di poter riportare il prima possibile a casa la giovane che potrebbe essersi allontanata anche a causa del suo disagio psicologico.



