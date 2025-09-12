Dopo l'addio a Veronica Ruggeri, Nicolò De Devitiis avrebbe ritrovato l'amore con Luciana Montò.

Dopo la fine della storia con Veronica Ruggieri, Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene e che, per tutta l’estate, ha fatto parte del cast di Battiti Live 2025 affiancando Alvin e Ilary Blasi, avrebbe ritrovato l’amore con Luciana Montò. A confermare il presento nuovo amore di Nicolò De Devitiis è Deianira Marzano che, rispondendo alla domanda di una follower, ha ammesso la relazione tra Nicolò e Luciana Montò. “Lei si è fidanzata con Nicolò De Deviitiis, i due hanno ufficializzato la relazione”, ha scritto l’esperta di gossip tra le storie del suo profilo Instagram.

Le parole di Deianira Marzano arrivano a distanza di settimana da una newsletter di Gabriele Parpiglia che, all’inizio di agosto, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui si vede Nicolò De Devitiis in discoteca mentre bacia una ragazza di nome Lucy che sarebbe proprio Luciana Montò.

Luciana Montò e Nicolò De Deviitis: i contenuti social pubblicati da lei

Luciana Montò che ha un profilo Instagram aperto seguito da più di 17mila persone, ha pubblicato un carosello di foto e video della propria festa di compleanno in cui appare anche Nicolò De Devitiis sia nella foto di gruppo davanti alla torta che nei video della serata in cui si diverte.

Contenuti social che hanno scatenato il gossip anche se sia Luciana Montò che Nicolò non commentano. Dopo aver avuto relazioni con Eleonora Pedron e Veronica Ruggieri, De Deviitiis ha davvero ritrovato l’amore? Per ora, da parte di entrambi, non è arrivata alcuna conferma ufficiale.