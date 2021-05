Luciana Novaro, morta la maestra di Carla Fracci/ La danzatrice si è spenta a 98 anni

Luciana Novaro, una delle prime insegnanti di Carla Fracci, si è spenta a 98 anni a Milano. Ad annunciare la scomparsa della danzatrice è stata la figlia Cristina, nota autrice televisiva. Luciana Novaro si è spenta il 26 maggio, poche ore prima di quella che era stata la sua più grande allieva. La Novaro era stata una delle prime insegnanti ad accorgersi dell’immenso talento della piccola Carla Fracci, destinata a diventare una stella della danza mondiale. A poche ore di distanza l’una dall’altra, sono andate via due importanti protagoniste della danza italiana, legate da un filo invisibile. I funerali della Novaro si svolgeranno venerdì 28 maggio, alle 14:45, nella chiesa del Santissimo Redentore in via Pierluigi a Milano.

BUONGIORNO, MAMMA!, STORIA VERA ANGELA MORONI/ "La sua presenza è stata un dono"

Chi era Luciana Novaro, la maestra di Carla Fracci

Classe 1983, Luciana Novaro fu allieva della scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano diventando prima ballerina dal 1941 al 1956. Nel corso della sua carriera, si imposa come danzatrice di carattere. E’ stata anche un’importante coreografa al Teatro municipale di San Paolo del Brasile dal 1951 e, successivamente all’Arena di Verona con “Carmen” diretta da Antonino Votto. Come coreografa ha diretto spettacoli per altri, importanti teatri italiani e non solo. Luciana Novaro e Carla Fracci si spengono, così, a poche ore l’una dall’altra. Entrambe hanno dedicato la propria vita alla danza ed oggi, il mondo dell’arte le piange entrambe. Sui social, è grande il cordoglio degli utenti per la scomparsa della signora della danza e per la sua prima insegnante che riuscì a capire il grande talento che aveva davanti.

LEGGI ANCHE:

Scomparsa Eugenio Capoccia/ Ipotesi fuga all’estero “forse in Australia o a Lourdes”Chiara Nasti: "Il seno rifatto si scioglie al sole?"/ "Mi ustiono sempre e penso..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA