Luciana Piza Toledo e Cristiano Gozzi sono i genitori di Gaia, la cantante di “Sesso e Samba” che è tornata con il nuovo tormentone “Chiamo io chiami tu” presentato al Festival di Sanremo 2025. La cantante è legatissima ai suoi genitori che sono italo-brasiliani: la madre, infatti, è nata in Brasile, mentre il padre è italiano. La famiglia Gozzi è composta anche da due sorelle: Frida e Giorgia. Le origini e la famiglia sono sempre state al centro della vita di Gaia che, durante la sua avventura televisiva ad Amici di Maria De Filippi, ha infranto tutte le regole portando il brano “Chega” cantato in italiano e portoghese conquistando il grande pubblico e la critica.

Una canzone ispirata alla lingua della madre Luciana Piza Toledo, nata in Brasile che in passato è stata una ballerina di danza classica e contemporanea. Proprio la mamma ha trasmesso la grande passione per la danza e per la musica a Gaia facendole un’emozione sorpresa proprio durante il suo percorso nella scuola di Amici. In quell’occasione la mamma è arrivata per farle una bellissima sorpresa.

Gaia e il rapporto con i genitori Luciana Piza Toledo e Cristiano Gozzi

Gaia ha sempre avuto il supporto dei genitori Luciana Piza Toledo e Cristiano Gozzi nella realizzazione del sogno di fare musica. Proprio la mamma, durante l’avventura di Amici di Maria De Filippi, ha voluto farle una sorpresa facendole capire tutto il loro appoggio incondizionato. “Siamo fieri perché tu ti sei aperta piano piano e a farti vedere non solo per la tua forza ma anche per le tue fragilità” – sono state le parole della mamma pronunciate ad Amici. Non solo, la donna ha anche incoraggiato la figlia ad essere sempre se stessa e libera: “tu devi essere quella che sei in totale libertà….Devi essere sempre conscia del tuo valore con umiltà e gratitudine soprattutto in questo momento è importante. Ti amiamo da morire!”.

Del resto Gaia Gozzi non ha mai fatto mistero delle sue origini brasiliane e di quanto sia fiera di avere due nazionalità. Se la mamma è stata una ballerina di danza classica e moderna, il padre Cristiano Gozzi è un dirigente d’azienda e con il fratello ha fondato un marchio di biciclette.