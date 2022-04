Luciana Riccioni, la mamma di Enrico Papi/ “Un dono per tutti noi”

Perdere la mamma rappresenta sempre un dolore grandissimo, da cui spesso è difficile riprendersi, a qualsiasi età in cui questo può avvenire, e i personaggi famosi non ne sono certamente esenti. Ne sa qualcosa Enrico Papi, che non ha esitato a parlare apertamente del lutto che lo ha colpito nel settembre del 2020, cinque giorni dopo l’81esimo compleanno della donna.

Luciana Riccioni, questo era il suo nome, è scomparsa in seguito a una grave malattia ed era davvero legatissima al figlio. E’ stato proprio l’ex conduttore di “Sarabanda” a dare l’annuncio della sua scomparsa con un messaggio sul suo profilo Instagram, corredato da una sua foto con lei: “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo, ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci potesse dare. Mamma, moglie e nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene”.

Enrico Papi e il grande dolore per la perdita della mamma Luciana Riccioni

A ‘Verissimo’ Enrico Papi ha ricordato commosso mamma Luciana, provocando grande emozione anche in Silvia Toffanin, che ha vissuto qualche tempo fa lo stesso dolore: “Da quando la mamma non c’è più la mia vita è cambiata – ha raccontato -. Non riesco ancora a parlare di lei. Era una donna meravigliosa. Fino alla fine lei cercava di sdrammatizzare e di fare battute“.

Il conduttore desidera fortemente che i suoi figli non la dimentichino e sta cercando di trasmettere loro quanto lei fosse importante per lui: “Cerco di fare capire ai miei figli il valore dei genitori. Con mia mamma ho sempre avuto un rapporto speciale. Ci sentivamo tutti i giorni, di lei ho apprezzato tutto, pregi e difetti. Era una donna molto generosa, mi ha insegnato il gusto di guardare sempre il lato positivo”.

