Luciana Turina/ “Gioco al Bingo con soldi pensione? Falso! Autore d’Urso mi ignora”

La vita di Luciana Turina, ex attrice e cantante, è stata caratterizzata da grandi successi ma anche enormi delusioni professionali alle quali hanno fatto seguito gravi difficoltà economiche. In una lunga intervista realizzata da Mattia Pagliarulo per Dagospia, la Turina ha raccontato molto di sé ed ha approfittato dell’occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Oggi Luciana si dice “Rassegnata, dimenticata, amareggiata, delusa ed emarginata dal mondo dello spettacolo a cui ho dato anima e cuore”. Proprio quest’anno, rammenta, ricorrono i 55 anni di carriera. All’età di 74 anni oggi vive una vita semplice, con una pensione di 550 euro e qualche acciacco. “Ma tengo duro”, promette. Unico punto fisso è il compagno Emerico insieme al quale vive a Palermo in una piccola casa in affitto e che intende sposare, dopo 22 anni di fidanzamento, passata la pandemia: “Se non fosse per lui non so dove potrei essere! È il mio angelo”, dice la Turina che rivela di aver tentato il suicidio in passato e di aver conosciuto l’incubo della depressione: “Rifiuto di prendere gli psicofarmaci, prendo solo qualche goccia per dormire”. Nell’ultimo periodo sono stati numerosi gli appelli in tv affinché potesse tornare a lavorare ed ai quali hanno risposto due persone molto famose: “Soprattutto una di queste due persone mi ha aiutato tanto per anni, è un nome grosso dell’ambiente di cui non svelerò il nome per rispetto”.

LUCIANA TURINA SI CANDIDA AL GF VIP E SMENTISCE LE ACCUSE

Nel corso della sua carriera Luciana Turina ha posato anche per Playmen e Playboy divertendosi molto ma ammette: “Decisamente mi ha penalizzata questa mia fisicità esagerata: mi ha ostacolato tantissimo”. Eppure erano in tanti a scriverle: “Svariati uomini mi scrivevano lettere dicendomi che erano attratti dalle donne grosse pregandomi di incontrarli di persona, li mandavo a fare in cul*!”. Oggi sarebbe disposta a far tutto pur di tornare a lavorare, compresi i reality: “Basta che non mi facciano nuotare in mare aperto perché non lo so fare o buttare da un elicottero perché ho paura! Al Grande Fratello Vip parteciperei subito, potrei cucinare per tutti quei ragazzotti perché sono un’ottima cuoca, poi ho un bel caratterino come si è visto qualche anno fa in televisione in cui dissi a quella specie di opinionista di nome Karina Cascella “ti attacco al muro”; sono un personaggio che in un reality show funzionerebbe”, ammette. La Turina ha poi ammesso di adorare il padrone di casa Alfonso Signorini e si è già candidata ai prossimi ingressi di dicembre. La Turina si definisce “cattolica ma non bigotta” e da sostenitrice del mondo gay ha apprezzato particolarmente l’apertura del Papa sul tema: “Sono assolutamente favorevole alle unioni tra persone dello stesso sesso!”. Infine ha parlato delle accuse sul suo conto secondo cui si sarebbe giocata la pensione al Bingo emerse in passato durante Domenica Live: “Come mi gioco la pensione al Bingo che prendo poco più di 500€ mensili? Andavo al Bingo una o due volte al mese con la madre anziana del mio compagno a giocarmi massimo 20€ proprio per distrarmi e fare qualcosa di diverso e per uscire un po’ di casa”, si è giustificata Luciana, che si è sentita “spremuta come un limone ed umiliata” anche dall’autore della d’Urso al quale da mesi ha chiesto il diritto di replica senza mai ottenere risposta: “Io sono pronta al confronto, vediamo se anche la D’Urso e il suo autore lo sono!”, ha tuonato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA