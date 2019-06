Luciana Violini, la nonna di Fedez, video senza audio/ Epic fail: social pazzi di lei

Nonna Luciana Violini, amatissima nonna di Fedez, è sui social e rischia di sottrarre popolarità al suo più celebre nipote. Da vera star del web, in sole due settimane di attività, ha già collezionato oltre 255 mila followers e, vista la sua verve, non possiamo non ipotizzare una crescita esponenziale. Nelle ultime ore, però, ha pubblicato sui social un tenero messaggio privo di audio, un filmato, postato nella tarda mattinata di oggi, che ha già collezionato oltre 76 mila like. Solo una svista o la simpaticissima nonna di Fedez e Chiara Ferragni ha trovato un modo simpatico per far parlare di sé? Non lo sappiamo ancora: ciò che è certo è che il filmato, in sole poche ore dalla sua pubblicazione, oltre ad aver conquistato più di 76 mila like, è stato preso di mira dall’ironia sei numerosissimi internauti. Sono in molti, infatti, a vedere in lei l’immagine della nonna 2.0, che ama restare in contatto con i suoi nipoti – ovunque essi si trovino – e restare aggiornata sulle tendenze più attuali.

Una nuova star sui social

È già una star del web nonna Luciana Violini: a poche settimane dal suo debutto su Instagram, i suoi numerosissimi follower le hanno infatti perdonato il suo primo ‘epic fal’, l’involontaria condivisione su Instagram di un video senza audio. Ma la nonna di Fedez può contare sul supporto del suo amato nipote, che assieme a sua moglie, Chiara Ferragni, è oggi uno degli influencer più amati sui social. Le darà qualche dritta per non sbagliare più? Il rapper ha già annunciato di apprezzare la svolta digitale della sua adorata nonna, una scelta che, qualora prendesse piede estendendosi anche ad altre persone della sua età, potrebbe salvare molti nonni dalla solitudine. Ad abbracciare “virtualmente” nonna Luciana, infatti, ci sono oggi centinaia di followers, che non perdono occasione di interagire con lei. “Ti amiamo nonnaaaa”, “Sta imparando”, scrivono i fan. E ancora: “sante parole nonna, sono d’accordo su tutto”, “nonne…patrimonio da preservare ed amare a vita!”. Di seguito, il suo filmato.

