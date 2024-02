Luciano Bigotto, chi è il cavaliere di Uomini e Donne che ha chiuso con Ida/ Imprenditore 60enne…

Chi è Luciano Bigotto, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne c’è Luciano Bigotto, imprenditore 60enne che è stato al centro dello studio diverse volte per la sua conoscenza con Ida, una signora del parterre femminile. Titolare di un’azienda di letti e divani di alta qualità, ha diverse passioni come quella per il mare, i viaggi e le barche. Per quanto riguarda la sua attività imprenditoriale, Luciano comincia a lavorare come tappezziere per poi decidere di tuffarsi nel mondo dell’imprenditoria credendo nella sfoderabilità dei divani e dando inizio alla sua attività.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: nuove segnalazioni su Mario Cusitore

“Ho un’azienda di letti e divani di alta qualità“, ha detto nel corso di una puntata di Uomini e Donne rispondendo ad una domanda di Tina Cipollari, sempre incuriosita dalla sfera professionale dei protagonisti.

Luciano Bigotto e la conoscenza con Ida

Luciano Bigotto ha cominciato a conoscere Ida, una delle dame del parterre senior. Tra i due sembrava fosse nato un feeling speciale come ha spiegato la stessa Ida al centro dello studio. Tuttavia, la scelta di cavaliere di conoscere anche un’altra signor giunta in trasmissione solo per lui ha portato Ida ad interrogarsi sul reale interesse di Luciano nei suoi confronti.

Roberta Di Padua: "Alessandro Vicinanza? Non è l'uomo che voglio accanto"/ "A Uomini e Donne..."

Dopo un confronto nel dietro le quinte, Luciano e Ida non sono più usciti insieme e, nella puntata di Uomini e Donne del 6 febbraio, hanno annunciato la fine della conoscenza. La dama, infatti, è convinta che Luciano non sia realmente interessato a lei.











© RIPRODUZIONE RISERVATA