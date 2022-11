Luciano Cannito asfalta Selvaggia Lucarelli/ “É la Celentano dei poveri ma…”

Luciano Cannito contro Selvaggia Lucarelli

Mancano poche puntate alla finalissima di Ballando con le stelle 2022 e a creare il dibattito sul web è la posizione di Selvaggia Lucarelli. La giornalista che, nella stagione attualmente in corso ha discusso con i concorrenti come Iva Zanicchi, ma anche con i colleghi dando vita anche a dibattiti a distanza con Carolyn Smith che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha detto: “Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici, è un po’ come se correggessi a lei la grammatica italiana. Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola”.

A schierarsi contro Selvaggia Lucarelli, oggi, è Luciano Cannito, ex insegnante di danza classica della scuola di Amici. Il coreografo e insegnante ha criticato l’atteggiamento della Lucarelli su Twitter.

Luciano Cannito critica Selvaggia Lucarelli

Con un tweet, Luciano Cannito critica i giudizi che Selvaggia Lucarelli, ogni sabato, dà ai concorrenti di Ballando con le stelle 2022. L’ex insegnante di Amici, nel commentato i giudizi della Lucarelli, tira in ballo anche Alessandra Celentano con cui non è mai andato d’accordo.

“La Lucarelli è la Celentano dei poveri. L’unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella Equitalia. Ma mentre Alessandra un po’ sa di cosa parla, i commenti sul ballo della Selvaggia sono il trionfo dell’incompetenza e un’accozzaglia di parole buttate così a caso. Quella ci campa di persone che parlano male di lei, così continua ad essere al centro dell’attenzione. Ogni cosa che fa o dice è pensata a tavolino. – ha scritto ancora Cannito – I suoi interessi iniziano da Selvaggia e terminano con Lucarelli”.

