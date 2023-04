Luciano Cannito, compagno Rossella Brescia/ Così il coreografo stregò la ballerina

Luciano Mattia Cannito, chi è il coreografo al fianco di Rossella Brescia da 16 anni

Luciano Mattia Cannito è il fidanzato e compagno della celebre ballerina Rossella Brescia. Anche lui, come la sua dolce metà, è attivo nel settore danza. E’ infatti un affermato professionista e coreografo di fama internazionale. Oltre ad aver ottenuto una notevole notorietà televisiva, grazie al programma della De Filippi, Amici, Luciano Mattia Cannito si è guadagnato le luci dei riflettori anche grazie alla frequentazione con Rossella. Una frequentazione certamente agevolata dalla passione e dall’amore che entrambi hanno sempre pronto nei confronti del ballo.

Ma cosa sappiamo esattamente del compagno di Rossella Brescia? Innanzitutto che il coreografo è nato a Liri, in provincia di Frosinone, nel 1962. Di origini pugliesi e baresi, il ballerino si è fatto apprezzare per il suo talento e le sue capacità anche e soprattutto al di là dei confini italiani. In questo senso i suoi lavori sono stati apprezzati, tra gli altri, al Metropolitan di New York e al Teatro alla Scala di Milano. Ma non solo: da segnalare anche altri prestigiosi teatri, come il San Carlo di Napoli, l’Orange County Performing Arts Center di Los Angeles, il Place des Artes di Montréal, il Teatro dell’Opera di Roma, il Grand Theatre de Bordeaux e il Tulsa Ballet.

Rossella Brescia, la storia d’amore con Luciano Mattia Cannito dopo la rottura con Cenci

Per quanto riguarda la carriera televisiva, sappiamo che è approdato nel cast di Amici nel 2010, dove cura la parte inerente la danza classica. La storia d’amore con la collega Rossella Brescia, invece, va avanti da più di sedici anni. Infatti, è stato proprio grazie Luciano Mattia Cannito che la danzatrice e modella ha ritrovato il sorriso. Per lei che in passato aveva vissuto momenti non semplici, sentimentalmente parlando, dopo la rottura dolorosa con il regista Roberto Cenci. Adesso, da parecchi anni a questa parte, ha ritrovato la felicità con Luciano Mattia Cannito, con cui a quanto pare va ancora oggi splendidamente e a gonfie vele.

