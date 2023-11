Luciano, chi è fratello morto di Fiordaliso e malattia/ “Su di lui accanimento terapeutico. Diventò cieco e…”

Luciano, chi era il fratello di Fiordaliso morto a causa di una malattia

Quella di Fiordaliso è stata una vita ricca di successi, eppure nella vita privata tanti sono stati i drammi che la cantante ha dovuto affrontare. Uno di questi è la morte del fratello minore, Luciano, di sei anni più piccolo di lei. In passato Fiordaliso ha rivelato che il fratello si è ammalato che non aveva ancora 40 anni di un tumore al cervello, contro il quale ha combattuto per anni fino a quanto non c’è stato più nulla da fare.

Quella di Luciano è stata una battaglia drammatica, che negli ultimi quattro anni della malattia si è fatta sempre più dolorosa. Una parentesi della sua vita che ha raccontato qualche tempo fa a Storie Italiane: “L’abbiamo curato, fino a che ha iniziato a non camminare più, è diventato come mezzo pazzo, poi è diventato anche cieco, non ce la faceva più”, ha rivelato la cantante.

Com’è morto Luciano, il fratello di Fiordaliso, e le parole forti della cantante

Per Fiordaliso sono stati commessi degli errori nei confronti del fratello Luciano, tanto che durante l’intervista ha ammesso: “Secondo me gli hanno fatto anche un accanimento terapeutico. Non c’era più niente da fare, era una pianta! Aveva un buco nello stomaco per mangiare, era una larva, non è una vita quella!” È per questo motivo che Fiordaliso tentò di agire: “Fermai un dottore e gli chiesi come fare per farlo andare in cielo, fategli una puntura gli dissi. Perché accanirsi quando la situazione era quella? Io sarei anche andata in galera per mio fratello, non volevo vederlo soffrire”. Luciano morì però poco tempo dopo, dopo aver affrontato molte sofferenze.

